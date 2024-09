Alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, y competencia por su reelección: “Si no me va bien vuelvo a la música, pero tengo fe”

Con un 96% de conocimiento ciudadano, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, es el jefe comunal de la región de Valparaíso más conocido, superando incluso a pesos pesados como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien incluso marca en las encuestas de figuras nacionales.

Exvocalista de la banda de rancheras “Los Renegados”, Pallares llegó primero como concejal y luego como alcalde a liderar el municipio tras tres periodos del Partido Comunista. Lo hizo de manera independiente, y así busca también seguir, dice, en entrevista con Puranoticia.cl, en la que también confiesa que echa de menos ser artista, que aún canta en eventos municipales con los adultos mayores, y que si le va mal en su reelección en octubre volverá a la música de lleno.

-De acuerdo a la última encuesta de la fundación Piensa, usted aparece como el alcalde más conocido de la región. ¿Cómo se lo toma?

Bueno, lo tomo igual con mesura, pero igual sorprendido, igual que lo que me pasó el año pasado, que salí también en la estadística en primer lugar. Uno nunca dimensiona que lo conocen tanto, y eso también me tiene sorprendido.

-¿Por qué cree que su conocimiento es tan alto?

Yo creo que por qué hemos estado siempre pendientes de apoyar las diferentes causas que pasan a nivel regional, en Viña del Mar o Valparaíso. Hemos estado muy presentes en diferentes problemáticas que han ocurrido en la región, no solamente en la comuna de La Ligua, sino que hemos tratado de ir más allá de nuestras fronteras comunales.

-¿Cuáles son los aspectos de política regional en los que usted ha estado más interesado?

Bueno, el aspecto social ha sido fundamental para esta gestión, como la creación de un albergue, un centro de inmigrantes, pavimentación de calles, hemos pavimentado muchas calles, más de $1000 millones invertidos con fondos municipales, los otros también de gobierno, luminarias en toda la comuna y alarmas comunitarias, sedes sociales. Se ha trabajado mucho en las diferentes problemáticas. Por ejemplo, se aumentó mucho lo que es la cantidad de dinero en cuanto al tema de apoyo para los postrados, pañales, medicamentos, leche. Eso ha sido más o menos como la línea que tenía el alcalde, buscar espacios públicos para la juventud, más o menos por ahí ha sido nuestra línea, una linea social, una línea que saque al joven de la delincuencia. Hemos abierto más campos para el tema deportivo, gracias a Dios nos ha ido bastante bien en cuanto al tema de los triunfos deportivos, hemos ganado en todas las disciplinas. Se aumentaron las becas deportivas de 35 a casi 100, se aumentaron las subvenciones de 35 a 235 este año, o sea, le hemos abierto las puertas a toda la comunidad y eso es lo que ha dado resultado. Hemos trabajado harto en la parte salud, también se empezó a trabajar en servicios de urgencia rural en el sur, se va a empezar a trabajar también en el Sapu, en el servicio de urgencia, en el Cepam de la Ligua. Y eso creo que ha dado el resultado de la encuesta, muestra también que la gente está contenta. Hemos creado caminos alternativos también al acceso a La Ligua donde se forma un cuello de botella, ha sido un problema grande. Y también hoy día hemos mejorado algunas calles para poder tener calles alternativas. Se han hecho muchas obras en la administración, pero todo con un foco social.

-Buena parte de ese conocimiento también tendrá que ver con su veta artística…

Sí, bueno, siempre me he caracterizado por ser un alcalde muy cercano. Ves que voy a una actividad, los abuelitos, todos, me hacen cantar, participamos con ellos y creo que uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene. El alcalde o cualquier persona que olvide de dónde viene, pierde su norte. Y creo que eso no ha sido nuestra voluntad de perder el norte de donde venimos. Nunca tiene que olvidarse uno de dónde viene. Mirar bien hacia adelante, por dónde va, mirar hacia el lado y mirar hacia abajo para no pisotear a nadie.

Creo que la salud mental es importante y nosotros lo que hacemos es recrear a la gente, compartiendo muchas veces los dones que nos da Dios, que es el canto.

-¿Cómo es que usted decide pasar de los renegados a la alcaldía de la Ligua?

Fue una decisión muy difícil, porque yo en primera instancia postulé a concejal, donde casi pierdo, saqué casi 700 votos y el que me ganó sacó 200. Postulé por el tema de los adultos mayores, porque me llamaba mucho la atención que en La Ligua no hubiera un hogar de ancianos o un lugar de larga estadía. Y en esta administración ya tenemos un terreno de tres hectáreas, subdividido, ya construimos un centro de esparcimiento del adulto mayor que quedó precioso. Y ahora queremos levantar el proyecto del recinto de larga estadía, un lugar que va justamente en los sueños que tenía yo, que era poder tener algo para los adultos mayores. Y por lo mismo se me insistió tanto, ya de años que venían invitándome, yo no quería postular, perdí, y después de un mes me da la noticia que habían aparecido nueve votos más. Y ahí asumo como concejal, y dije esta otra vez voy a tratar de tener que ir a una lista para poder quedar. Y salió la opción de ir de alcalde. Y ahí lo pensé bien.

-¿Y qué pasó con Los Renegados?

Estuve a punto de seguir por lo de la música con Los Renegados, pero con el tema de la pandemia no pudimos seguir tocando más. Así que fui por lo que pedía la gente de la alcaldía, con mucho temor de que nos pueda ir mal, porque es muy difícil que un alcalde independiente pueda ganar una elección, ya que estaba compitiendo con monstruos de la política de acá de la provincia, Chile vamos, el Partido Comunista y la Concertación. Gracias a Dios se le dio que ganamos con un 45, %, una alta votación, no lo esperaba, fue algo sorpresivo para mí y esperamos esta vez que no cambie la historia.

-¿Hubo disputas en esa elección?

Fue muy lindo el día cuando se ganó porque hubo una campaña muy sucia que me tocó enfrentar. Yo creo que estaba peor porque veo que trataba de sucia porque se metieron con mi pequeña que tenía dos años publicando fotos de mi familia, demostrando diferentes formas mi imagen y lo mismo no he tratado de hacer ahora. Creo que han visto que la gestión del alcalde Pallares ha sido buena, por algo también ha sido bien evaluado durante estos años. Trabajamos de domingo a domingo, de hecho en estos momentos estoy saliendo a recibir un dron para nuestra municipalidad. No todos, pero hay un grupo de adversarios y nosotros vamos a hacer una denuncia ya porque se les ha pasado a la mano, ya tenemos identificado una de las personas que está haciendo esto y vamos a hacer una denuncia colectiva entre los funcionarios que han sido dañados. Hemos sido atacados por diferentes cosas, ataques, cosas que se inventan y injurias, calumnias, tratar de denostar al alcalde.Esa ha sido la dinámica y estamos en época de elecciones.

-¿Quiénes?

Son personas que no sé si decir de derecha derecha, pero son algunas personas, no puedo meter al saco a toda la gente.

-¿Cómo ha sido esta época como alcalde estar sin Los Renegados? ¿Sigue cantando?

Echo de menos, de hecho cuando como le decía, cuando fue la pandemia, a la hora que se podía seguir tocando, yo decidía seguir en la música, era mi decisión, como concejal lo podía hacer, pero como alcalde ya no podía. A raíz de esto sigo como alcalde, pero sigo cantando. Por ejemplo, si viene algún grupo de los que me conocen, me hacen subir al escenario, canto con ellos o voy a alguna actividad de los autos mayores, siempre me dicen “alcalde, cante una canción”, “los invitamos a una actividad”, llevo el parlante y canto con mi señora porque ella también es parte de Los Renegados y les cantamos y a la vez también nos alegramos bastante porque vemos a los adultos mayores felices, que disfrutan. No tenemos que hacer gasto, que eso es lo más importante, y a la vez también la gente disfruta, porque tratamos de entregar lo que más nos gusta, que es la música.

-Se ahorra, entre comillas, el show de un artista…

Algo así, sí. Muchas veces la amplificación que llevo es mía. Cuando hacen actividades infantiles también. Yo tenía una empresa de juegos inflables que se llamaba Los Renegados en ese momento, y mantengo eso. Participamos con actividades para niños,y también ahorramos dinero para la municipalidad. No se hacen gastos, pero lo hacemos con mucho gusto, porque lo social y ver la sonrisa de un niño, ver la sonrisa de un adulto mayor, es el pago que tiene uno como ser humano, como cristiano.

-¿Qué pasa con los otros Renegados?

Bueno, el otro renegado es mi compadre que tocaba el teclado. Hay un hermano mío que también estuvo en el grupo, una sobrina que está en Arica ahora, y mi señora que era la cantante. Y tengo una renegada chiquitita de cinco años.

-¿Qué le gusta más? ¿Ser alcalde o renegado?

Bueno, si me dieran la opción de ser alcalde de la música…Pero si me dieron la opción entre ayudar a la parte social y la música, creo que ahí estaría entre la duda. Y creo que el tema de la alcaldía también me ayuda bastante a poder ayudar a la parte social. Van complementadas las dos cosas, de hecho tenemos desde el año pasado un estudio de grabación municipal, ya que sale carísimo grabar, y ahora todos los jóvenes y los artistas, adultos mayores, niños, pueden grabar. Tenemos más de 200 personas, y se puede grabar de forma totalmente gratuita en los estudios de grabación municipal. Hay una joven del sector de La Ballena que grabó acá, Estrella Errante se llama, y está triunfando en México en este momento gracias a la grabación municipal que se le hizo. Ella era aficionada, grabó en nuestro estudio grabación municipal y ahora está sonando fuerte en México con sus canciones rancheras.

-Usted entró como independiente, ¿por qué no va en algún cupo de partido?

Nunca he militado, cuando hablamos de la música, una persona que milite es complicado, muchas veces al saber que te perteneces a algún partido, te pueden hasta cerrar las puertas. Y yo viví por harto tiempo de la música, así que la condición para entrar al grupo de Los Renegados era no ser militante.

-A la hora de ser alcalde, ¿no se lo ha replanteado?

En el ámbito del Concejo de repente es complicado, porque el Concejo viene con lineamiento político, muchas veces te pueden cerrar las puertas de la votación y te puede complicar. Pero el ámbito público no tenía problemas, gracias a Dios, porque cuando estuvo el gobierno de Piñera nos recibieron muy bien, creamos varios proyectos. Y ahora con el gobierno de Boric ha sido también súper bueno el recibimiento que hemos tenido de los Seremis, del Ministro, del Gobernador Regional, que han sido un tremendo apoyo. Patricio no es ni de izquierda ni de derecha, Patricio es de la gente, él no no ve el tema político. Si yo tengo que juntarme con alguien de izquierda o de derecha, yo siempre voy a ver más la persona que el partido político.

-¿Por qué?

Para mí los partidos políticos dividen. Cuando sale un alcalde de derecha es más cargado para la gente de la tendencia, y cuando va a un alcalde de la izquierda es lo mismo. Nosotros hemos buscando unir a la comuna y se ha visto reflejado. De hecho, en el año pasado, cuando se realizó uno de los desfiles más grandes que tenía la historia de La Ligua, más de 100 y tantas delegaciones desfilando, adultos mayores, clubes deportivos, desfiles, toda la comuna, los taxistas, todos en el desfile y eso llama a la unión. Por eso cuando nuestro eslogan es un municipio para todos.

-¿Han habido conversaciones con partidos?

Tuvimos la opción de haber sido el candidato de la izquierda, así como también tuve la opción de haber sido el candidato a la derecha, pero decidimos seguir con la independencia, me ofrecieron por ambos lados, pero decidimos seguir por la independencia. Invitamos a cualquier mundo político que quiera apoyarnos, bienvenido sea, pero nosotros seguimos independientes, el alcalde va independiente.

-¿Cómo fue posible ganar una alcaldía que llevaba tanto tiempo en manos de un partido como el partido comunista?

Sí, La Ligua fue por años de RN, más como 16 años, si no me equivoco. Y después de 16 años del Partido Comunista. Hoy yo creo que la gente en las comunas no vota por los partidos políticos, sino que está votando por las personas. Y por eso es tan grande la cantidad de personas que no quieren votar, porque muchos se han defraudado de los partidos políticos. Creo que la política en sí no es mala, pero muchas veces son las personas que la manejan, la política sucia, la política que trata de notar al otro, la política muchas veces que no va a buscar el bienestar social sino que va por un fin destructivo y muchas veces no viene a servir a la comunidad, sino que vienen a servirse, y eso es perder todo lo que es la política. Pero nosotros tratamos de hacer una política limpia, una política del pueblo, de la gente y eso no ha llevado al resultado que hablábamos recién de la encuesta Piensa de que la gente lo conoce a Patricio Pallares, lo puede ver en la calle, es una persona común y corriente. Nosotros siempre hemos dicho que los verdaderos debates, yo no participo en ningún debate, para mí son con la gente, creo que alguien aprende mucho viendo las diferentes problemáticas.

-Hay una disputa con Bienes Nacionales y la Municipalidad de La Calera por los accesos a un terreno donde está el humedal en Pichicuy. ¿Qué falta para que se pueda solucionar esto? Ya presentaron un recurso de protección, de hecho.

Bueno, con el seremi de Bienes Nacionales nos llevamos muy bien, teníamos buena relación con él, teníamos varios acuerdos, lo lamentable fue cuando nos encontramos con la sorpresa de que se había firmado un documento, después yo lo llamo pero él ya había renunciado. Ojalá que esto se pueda arreglar y llegar a un buen término. Hay un humedal, es un lugar de esparcimiento que tiene la gente de Pichicuy, sería complicado que llegara esta gente a tomárselo…y siempre la invitación ha sido para la gente de La Calera a que vengan a visitarnos, vengan a la playa, la playa también es para toda la gente del país, pero administrado con el municipio de La Ligua. Nosotros presentamos el recurso porque queremos que ese espacio se guarde para la gente de la comuna.

-¿Ha podido hablar con el alcalde de la Calera sobre esto?

Sí, estuve en una reunión ahí en Pichicuy, donde la gente le dio a entender un rotundo no por el proyecto. Y después hemos conversado cuando nos hemos topado en los plenos del Gobierno Regional, sobre el mismo tema.

-¿Y qué le dice?

Que lo vamos a conversar, que vamos a ver de qué forma podemos concretar esto. Yo le digo que la invitación está hecha para que siga yendo su gente de la Caldera, pero es complicado en este momento llenar un humedal con buses, porque nosotros también tenemos una ordenanza municipal.

-¿Por qué decide la reelección y cuáles son las cosas que le quedaron pendientes?

Bueno, estoy en este momento en septiembre, y empezamos a construir un Centro Integral TEA y si de repente llegan otras autoridades y cambian todo lo que uno ha hecho, eso me preocupa. Hay varios proyectos que quiero concluir, esa es la idea.

-¿Cómo ve la competencia electoral?

Bueno, yo siempre tengo un respeto por todos, y acá puede pasar cualquier cosa, yo nunca miro al menos a nadie. Somos ocho competidores y como en la cancha se ven los gallos. Pero mi competencia es tratar de ser lo más respetuoso posible y tratar de enfocarme en mirar hacia adelante y tratar de seguir trabajando, porque si uno se pone a tirar piedras y se pone a responder, se paraliza y no avanzamos.

-Son bastantes independientes los que van. También va la excore y esposa del exalcalde, Severina de Gracia de García...

El Partido Comunista se está presente con la figura de ella, y yo tengo respeto por cada candidato. Creo que ella igual ha sido una candidata social, una candidata que tiene también mucho atributo porque ha trabajado durante años también de la mano con su marido. Tiene muchas posibilidades, como lo puede tener cualquiera, pero ella también tiene cosas muy parecidas en cuanto a la parte social.

-¿Qué hará si no le va bien? ¿Vuelve a la música?

Sí, si no me va bien vuelvo a la música. Pero tengo toda la fe de que nos va a ir bien. Tengo toda la fe de que se han hecho las cosas bien y no me confío, pero uno de repente tiene que decretar las cosas buenas y encomendárselas a Dios. Será la voluntad de Dios, pero tengo toda la fe de que nos va a ir bien.

-Sólo hace unos meses usted pedía más anuncios al Presidente Boric en cuanto a soluciones en materia hídrica. ¿Cómo impactaron las lluvias de los últimos meses en la ciudad?

Sí, bueno, hace 22 años que no teníamos la lluvia de las proporciones que tuvimos ahora, lo cual causó muchos estragos en cuanto a las pavimentaciones, las calles quedaron deterioradas, los caminos, fue una locura. Pero creo que todas esas cosas materiales se pueden recuperar. El agua era necesaria, teníamos animales moribundos, teníamos una sequía tremenda, lo que obligaba a la gente a vender sus terrenos y ahí se empezaron a formar los loteos irregulares que fueron muchos, 15 mil, 20 mil viviendas. Pero hoy tenemos agüita. Hoy, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos pueden ver un río que era seco, y lo pueden ver correr y eso también me tiene contento y esperamos que estos años que vienen también sean lluviosos.

