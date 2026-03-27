Alcalde de Calama dice estar llano a "colocar detectores de metales" en instituto tras asesinato de inspectora

La ciudad de Calama se encuentra bajo conmoción tras el violento incidente registrado en el instituto Obispo Silva Lezaeta, donde una inspectora perdió la vida tras ser agredida por un alumno.

El alcalde de la comuna, Eliecer Chamorro (FRVS), sostuvo que, según los antecedentes recabados, el estudiante de 18 años responsable del ataque con arma blanca actuó de manera individual, descartando que el suceso se deba a un enfrentamiento entre agrupaciones delictivas.

En ese sentido, la autoridad precisó que “se estaría descartando influencia de terceros, desde el punto de vista de si hubo bandas o crimen organizado”.

El ataque, que terminó con consecuencias fatales, involucró agresiones directas tanto a funcionarios del establecimiento como a otros alumnos. Desde las afueras del recinto educacional, Chamorro detalló que “el estudiante derechamente agredió a los inspectores y a otros estudiantes. Se está investigando si es producto de una riña interior”. Al momento de ser capturado, se descubrió que el joven portaba elementos de alta peligrosidad en su mochila, incluyendo un hacha y líquido acelerante, además de otros objetos.

Como respuesta inmediata ante la tragedia, se determinó la suspensión de las actividades académicas para toda la próxima semana y un incremento en la dotación policial.

El jefe comunal enfatizó la gravedad del episodio señalando que "es la primera vez que pasa este tipo de hechos, de un fallecimiento, no vamos a esperar a que vuelva a ocurrir".

Asimismo, planteó la posibilidad de implementar nuevas medidas de control: "estamos llanos a colocar detectores de metales toda vez que la comunidad educativa esté de acuerdo. Eso me parece fundamental", aseguró.

Por su parte, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, manifestó el profundo impacto que este crimen ha generado en la zona. La autoridad regional lamentó la situación afirmando que "este es un hecho que impacta gravemente, que afecta el alma de calameños y calameñas, porque nunca había ocurrido un hecho de esta magnitud", concluyó respecto al inédito suceso.

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