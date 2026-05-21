Fiscalía de Antofagasta alcanzó cifra récord de 101 toneladas de droga incautada

Dos importantes operaciones realizadas junto a Carabineros en las últimas horas, permitieron a la Fiscalía Regional de Antofagasta alcanzar la histórica cifra de 101 toneladas de drogas incautadas en sólo 31 meses, lo que constituye un récord en la persecución penal del narcotráfico en Chile.

Los procedimientos se gestaron en las comunas de San Pedro de Atacama y Calama, y corresponden al decomiso de 1.389 kilos de marihuana tras un control carretero que posteriormente derivó en una entrega controlada, además del hallazgo de un acopio con 510 kilos de la misma sustancia en un domicilio de la capital loína.

En el primero de los procedimientos se incautaron dos vehículos y se detuvo a dos bolivianos y un chileno, quienes serán formalizados en las próximas horas por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas.

BARRERA

El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó que, con estas incautaciones, la región rompió la barrera de las 101 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023, consolidándose como la zona del país donde más se incauta, equiparando incluso que lo hacen algunos estados vecinos en todo su territorio.

“Esas 101 toneladas implican un ritmo de incautaciones sostenido de 105 kilos diarios, o 3,3 toneladas al mes, lo que demuestra una capacidad operativa constante por parte de nuestra Fiscalía y las policías. Sólo en los primeros meses de este año, acumulamos 35,6 toneladas de drogas incautadas, con un aumento de 289% respecto a lo incautado en igual periodo del año pasado”, señaló.

Para dimensionar la magnitud del trabajo realizado, el persecutor dijo que las 101 toneladas incautadas, puestas en Antofagasta, podrían alcanzar un valor de 120 mil millones de pesos, pero en venta dosificada su avalúo se empina sobre los 7,5 billones de pesos.

“Son miles de millones de pesos que no llegaron a los bolsillos de las organizaciones criminales y que no podrán ser reinvertidos en nuevas actividades ilícitas. Desde que asumimos este desafío de liderar la lucha contra el narcotráfico en Chile, nuestra misión no solo ha sido perseguir delitos, sino asfixiar completamente las economías criminales, es eso lo que estamos haciendo”, manifestó.

ESTRATEGIA

El persecutor dijo que estos resultados, se explican por una estrategia de trabajo o “doctrina” que denomina el “Tapón Estratégico del Pacífico Sur”, según la cual, la región de Antofagasta, por su ubicación geográfica, se constituye como paso obligado, pero al mismo tiempo, una barrera, para los flujos criminales que buscan salida hacia mercados internacionales.

Castro Bekios agregó que los recientes éxitos investigativos, como la mayor incautación de drogas de los últimos 25 años, registrada hace solo un mes, como también el récord de 101 toneladas incautadas alcanzado con los últimos procedimientos, confirman que la región efectivamente “se alza como una barrera, y no como un paso”, para tales operaciones criminales.

“El tapón es presencia institucional sostenida que cambia el cálculo costo–beneficio de las organizaciones criminales transnacionales que operan en este corredor. Cuando una entrega controlada termina con 1.389 kilos incautados y tres detenidos, eso no es estadística: eso es logística transnacional desactivada. Cuando un inmueble de acopio es ubicado y la camioneta de salida es incautada antes de moverse, eso no es golpe de suerte: eso es inteligencia operativa funcionando”, manifestó.

No obstante, el fiscal dijo que estos buenos resultados no significan que el narcotráfico haya sido derrotado. “Significan, en términos estrictos, que el Estado chileno tiene capacidad real, verificable y sostenida para contener una porción significativa de los flujos transnacionales que atraviesan el tapón”, sostuvo.

La autoridad del Ministerio Público destacó fuertemente la filosofía de trabajo colaborativo que se ha impuesto en la región, asegurando estas cifras no son obra de una institución ni de una persona en particular, sino que son el fruto de un sistema que está funcionando, compuesto por Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, y la integración reciente del Ejército, todos en un trabajo estratégico integrado.

Al finalizar el persecutor dijo que “el crimen organizado no teme a las balas; teme a fiscales honestos y a policías incorruptibles” y que, junto a las policías y las demás instituciones, seguirán trabajando “hasta que la última ruta del pasadizo andino del narcotráfico esté cerrada”.

PROCEDIMIENTOS

Respecto a los últimos procedimientos, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, indicó que el primero se produce en el sector fronterizo de la región, donde se controla un furgón sprinter, el cual en su interior mantenía 1.389 kilos de marihuana, por lo que se detiene a su conductor, de nacionalidad boliviana.

Agregó que diligencias realizadas con posterioridad permitieron detener en la ciudad de Calama a otro boliviano y un chileno, quienes serían los receptores del cargamento de droga.

El oficial manifestó que mientras OS7 El Loa se encontraba en este procedimiento, surgió una nueva alerta que apuntaba a la presencia de una importante cantidad de drogas en otro inmueble de la capital loína, por lo que se procede al allanamiento, incautando en dicha acción 510 kilos de marihuana.

El general Montre recalcó que ambas incautaciones demuestran la calidad del trabajo que se está realizando en esta región y en el cual intervienen distintas instituciones, bajo dirección del Ministerio Público.

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