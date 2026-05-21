Tanquero vinculado a flota fantasma rusa se mantiene a la gira frente a Arica

Un buque vinculado a la flota fantasma de Rusia, sancionado por el Reino Unido, la Unión Europea, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Ucrania, se mantiene a la gira en la zona de fondeo de Arica, Chile.

Según reportó el Portal Portuario, en línea con información ligada a sitios de seguimiento de navíos, el petrolero "Sauri" habría llegado a la costa chilena en marzo del presente año.

El navío, registrado bajo el pabellón de Camerún, se dedicaría al transporte de crudo y productos petrolíferos rusos desde puertos estratégicos en los mares Báltico y Negro, violando el embargo y política de tope de precios del G7+, según lo planteado por el sitio gubernamental ucraniano War Sanctions.

El cargamento del "Sauri" se encontraría destinado al mercado de Bolivia, que depende de la Terminal Sica Sica -ubicada en territorio chileno- para concretar sus importaciones marítimas de hidrocarburos.

La instalación portuaria, operada por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por razones que se desconocen aún no atiende al navío. YPFB no respondió a una solicitud de comentarios.

La estación marítima boliviana suele verse afectada por las condiciones de inestabilidad climática de la zona, principalmente marejadas, lo que impide que los buques amarren a las boyas de la terminal y se conecten al Oleoducto Sica Sica-Arica.

A pesar de lo anterior, el petrolero "Grace Leon" -procedente de Estados Unidos- se encuentra actualmente realizando faenas de descarga en Sica Sica. Esta nave, junto al buque "Swift", lleva más de dos meses en la zona de fondeo de Arica.

Rusia comenzó a suministrar diésel a Bolivia en 2024 para ayudar a mitigar la escasez de combustible, enviando al menos 190.000 toneladas el año pasado, a medida que las sanciones occidentales impulsaron a Moscú a expandirse hacia América Latina.

A finales de abril, el Gobierno de Bolivia aprobó un decreto que permite a YPFB realizar compras directas de hidrocarburos en los mercados internacionales al contado (spot), lo que le faculta para adquirir carburantes sin intermediarios en un esfuerzo por asegurar el suministro interno.

La presencia en Arica de buques vinculados a la flota fantasma rusa y sujetos a sanciones internacionales no es un hecho inédito. En octubre de 2025, Portal Portuario ya había informado sobre la llegada de los tanqueros "Symphony" y "Beast", los cuales desembarcaron combustible en la Terminal Sica Sica de YPFB.

A través de una revisión realizada en octubre de 2025, Portal Portuario identificó que otros tres petroleros -actualmente bajo sanciones internacionales- también habían permanecido a la espera de operar en la terminal boliviana. Dicha situación ocurrió en junio de ese mismo año e involucró a los buques "Sky Rider", "Prometei" y "Mishell".

IMPACTO DE GUERRA EN IRÁN

El repunte de los precios del combustible refleja el impacto de los conflictos internacionales y las tensiones geopolíticas, particularmente desde mediados de febrero a raíz de la guerra en Irán. Esta situación ha impulsado a varios operadores del mercado a priorizar transacciones al contado (spot) que ofrecen un mayor margen de ganancia.

En abril del presente año, al menos tres petroleros que transportaban diésel ruso de muy bajo contenido de azufre (ULSD) fueron desviados a mitad de su viaje desde Brasil hacia destinos alternativos.

Otros tres tanqueros, cargados en abril en el puerto ruso de Primorsk, en el Báltico, con 120.000 toneladas de diésel de bajo contenido de azufre, también se encontrarían a la deriva sin un destino claro a la espera de órdenes, según datos de transporte marítimo.

PURANOTICIA