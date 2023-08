Advierten "abandono" y "término" de comisión que debía buscar terreno para construir el nuevo Hospital Van Buren en Valparaíso

Con decepción y frustración se tomó la nueva postergación en torno a los avances para encontrar un terreno apto en el cual se pueda materializar la construcción de un nuevo Hospital Carlos van Buren para Valparaíso, una de las demandas más sentidas de la población no sólo de la Ciudad Puerto, sino que de toda la región, al ser este recinto médico un centro de referencia para la zona e incluso para la región de Coquimbo.

En pos de avanzar en este objetivo, el 20 de junio se creó la Comisión Intersectorial para la Búsqueda de un Terreno, instancia compuesta por diversos organismos, servicios, direcciones e instituciones regionales, la cual se autoimpuso un plazo de 30 días para, en una siguiente reunión, conocer qué terrenos serían aptos para construir eventualmente un nuevo centro asistencial de alta complejidad, adelantando incluso que se requiere de un espacio de 3 hectáreas para construir un edificio de 100 mil m2.

Dicho plazo se venció el 19 de julio, sin embargo, no hubo respuesta alguna al requerimiento, tal como lo confirmó el diputado Tomás Lagomarsino en conversación con Puranoticia.cl: "Lamentablemente no se realizó el 19 de julio, que era la fecha proyectada. Luego, se supone, se recalendarizó para el 4 de agosto". No obstante, este viernes 4 de agosto se confirmó que la instancia no se iba a realizar y que, es más, podría estar siendo declarada como "abandonada" y "terminada".

"Había una segunda sesión planificada para el 19 de julio que, por razones que son de público conocimiento, se canceló y se había reprogramado para hoy día, 4 de agosto, que no se efectúa en la segunda fecha de reprogramación de esta segunda reunión", expuso el parlamentario del Partido Radical, quien además manifestó su "preocupación" ante esta nueva cancelación e "insistir y declararnos en estado de alerta ante el eventual abandono y término de esta Comisión de Búsqueda de Terreno, que era una esperanza para todos los porteños y porteñas".

Cabe hacer presente que el principal motivo de la postergación de la reunión del 19 de julio tuvo que ver con la solicitud de renuncia de Fernando Olmedo como director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA). Por este motivo es que se le hizo entrega de una carta al nuevo líder de dicha entidad, el director (s) Cristián Gálvez, en la cual se le solicita no abandonar la esperanza de avanzar en la materialización de un nuevo Hospital Carlos van Buren para Valparaíso. Además, un segundo problema detectado dice relación con el alto precio de los terrenos en el plan de la ciudad.

Frente a estas dificultades, el diputado Lagomarsino expuso que "hemos impulsado esto con Fedeprus (Federación de Profesionales Universitarios de la Salud), con los usuarios, con los consejos locales, tanto del mismo hospital como de los Consejos Locales de Salud, de los consultorios, porque este tema no aguanta más. Realmente teníamos esperanzas puestas en esto, que nos decepciona, nos frustra y nos pone en pie de alarma, ya que por segunda vez no se realiza la segunda reunión".

Por su parte, Moisés Sagredo, presidente de la Fedeprus Valparaíso - San Antonio, se refirió a lo (no) ocurrido este viernes señalando que "agradecemos que pueda reactivarse esta mesa, que tiene un objetivo central, que es buscar un nuevo terreno y poder, en este caso, abrazar la demanda de la región de Valparaíso", añadiendo a su comentario que "esperamos conocer cuál es la voluntad que hay desde lo público en poder buscar una instancia de acercamiento".

El dirigente de la salud también precisó que actualmente hay un terreno que puede ser utilizado para construir el nuevo Hospital Carlos Van Buren: "El mismo hospital donde está emplazado", dijo, agregando que también hay alternativas aledañas, como por ejemplo "toda esa cuadra aledaña al hospital", frente a un concesionario de autos. "En algún minuto también se habló de poder expropiar ese paño y que podría ser parte de la solución, con la construcción de una torre, porque también hay que decir que hoy día nosotros, dentro del espacio que tenemos, hay un número determinado de camas y que tienen que seguir funcionando para poder acoplar esta estrategia final".

Quien también acudió a la cita fue Serapio de la Cruz, secretario del Consejo de Desarrollo de Salud del Hospital Van Buren, quien señaló que "alguien tiene que empezar esto, porque la juventud es la que se va a ver beneficiada cuando este hospital sea construido. Pero hay un problema, de que siempre hay subrogancia en los puestos, tanto en el Servicio de Salud como en el hospital Van Buren. Entonces eso perjudica, porque uno está tratando con la autoridad y de repente los remueven".

Finalmente, el diputado Lagomarsino cerró con una conclusión: "Como es de público conocimiento, se ha mantenido esta ciudad por muchas décadas abandonada de tener un hospital y el actual recinto no responde ni a la dignidad que requieren tanto los pacientes como usuarios ni trabajadores que allí laboran día a día".

