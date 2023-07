El expediente judicial del recién nombrado Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio: ¿Nuevo autogol del Gobierno?

La bullada solicitud de renuncia de Fernando Olmedo Jiménez como director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) está abriendo un escándalo paralelo; esto, luego que se confirmara que su sucesor de forma interina en el cargo, Cristián Gálvez López, se encuentra en la mira del Ministerio Público tras ser declarada admisible, por parte del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, una querella penal en su contra por los delitos de falsificación de instrumento público y sabotaje informático.

"El Ministerio de Salud ha decidido aceptar la renuncia voluntaria al director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Sr. Fernando Olmedo Jiménez. Asumirá el cargo, en calidad de subrogante, el Sr. Cristián Gálvez López. El Ministerio de Salud agradece el trabajo desempeñado por Fernando Olmedo Jiménez", fue la escueta comunicación entregada por el Minsal, confirmando la renuncia de Olmedo y la designación de Gálvez, ambos enfermeros de profesión.

Si bien, la Autoridad Sanitaria no da cuenta de los motivos de la desvinculación, lo cierto es que la salida de Fernando Olmedo –a siete meses de su llegada al cargo– tiene que ver con una serie de deficiencias detectadas en contrataciones y obras tras una auditoría solicitada por la misma cartera, y que dicen relación a la vinculación de personas que mantenían rentas "poco atendibles" para el presupuesto con que cuenta el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, dando paso a diversas acciones, tales como sumarios, además de la solicitud de renuncia que ya se materializó.

POLÉMICA SE MANTIENE

Y aunque desde el Ministerio de Salud creyeran que con la salida de Olmedo del SSVSA el conflicto se descomprimiría, esto está lejos de suceder, debido a que Puranoticia.cl pudo comprobar en el Poder Judicial que su sucesor en el cargo –al menos de forma interina– está siendo investigado por el Ministerio Público a raíz de una querella criminal presentada en su contra, por situaciones acontecidas cuando Cristián Gálvez López se desempeñaba como director del Hospital de Peñablanca, en Villa Alemana.

Pero eso no es todo, pues fuentes de Puranoticia.cl en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) informaron que la designación de Cristián Gálvez López en el puesto obedece netamente a un movimiento político, pues el enfermero de profesión sería militante del Partido Comunista (PC), que habría logrado posicionar a una de sus figuras en uno de los servicios de salud más grandes del país, al menos de forma temporal y hasta la realización del nuevo concurso de Alta Dirección Pública.

Volviendo a la acción judicial presentada contra esta controvertida nueva figura regional, el 15 de junio, el abogado Patricio Olivares Rodríguez presentó ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y sabotaje informático, la cual fue declarada admisible menos de dos semanas después, el 27 de junio, tal como consigna la causa alojada en el Poder Judicial.

El caso tiene que ver con la enfermera Isabela Olarte Vargas, quien ingresó al Hospital de Peñablanca el 1 de enero de 2022, día en que comenzaron sus acusaciones asociadas a que "las cosas no funcionaron apegadas a la norma", según consta en la querella a la que Puranoticia.cl accedió. Así es como comienza a relatar una serie de faltas y deficiencias cometidas al interior del establecimiento de salud, calificadas en el documento como "actitudes no acorde a la función pública".

Es en este contexto laboral donde se genera un primer roce con el querellado Cristián Gálvez López, hoy designado como director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio. Y es que luego de manifestarle al entonces Director del Hospital de Peñablanca respecto a las situaciones que le había tocado presenciar, éste le responde que el recinto estaba en proceso de acreditación y que probablemente el funcionario apuntado por Isabela Olarte dejaría sus funciones en el centro de Villa Alemana. "Le manifesté mi descontento, dado que no era la forma de manejar el problema", dijo.

FIN A SU CONTRATO

Es esta seguidilla de problemas la que en agosto de 2022 la llevan a iniciar terapia con un psiquiatra particular, "a fin de resguardar mi salud mental". Pese a ello, los conflictos laborales continuaron y en febrero de 2023, por indicación de su médico psiquiatra, comenzó a ser atendida ahora por un psicólogo, "donde la mayoría de nuestras sesiones se centran en las problemáticas laborales". Todo esto deriva en que el 17 de marzo su psiquiatra emite una licencia de 21 días por "cuadro de estrés".

A su regreso el 9 de abril, vuelve a acusar un "trato hostil" por parte del encargado de la Unidad de Calidad, Juan Jiménez Plaza. No obstante, en mayo comienza el descalabro, pues acusa que se le exige varias veces firmar documentos como Subdirectora, acción a la que se negó debido a que la titular y la subrogante del cargo podían hacerlo ya que sólo se encontraban cumpliendo funciones en modalidad de teletrabajo. "Lo solicitado no daba cumplimiento a ningún acto regular", acusa Isabela Olarte.

La enfermera supervisora del Hospital de Peñablanca fue llamada el 14 de junio a acercarse hasta la oficina del director Cristián Gálvez, quien le comunica que "había procedido a tomar una decisión", para luego leer una Resolución Exenta que le informa el "término anticipado" de su contrato; esto, por orden de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), Andrea Quiero Gelmi.

PRESIÓN CON DOCUMENTO FALSO

Tras revisar el documento leído por el entonces titular del Hospital de Peñablanca, y hoy designado Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Isabela Olarte advierte que "no se trataba de una resolución real, por cuanto carece de fecha, número correlativo, firma, timbre y los demás requisitos que establece la ley 19.880, y demás normas aplicables a la especie".

Momento seguido, Cristián Gálvez le menciona acerca de un documento que sólo se encontraba alojado en su casilla personal de correo electrónico: "El querellado me indica la naturaleza del documento que, a todas luces, se logra su acceso por la vulneración de los medios digitales que hacía uso en mi trabajo", denuncia la enfermera en la querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana.

El aludido explica que el encargado de la Unidad de Calidad le hizo entrega en papel del documento señalado, cuestión que no le consta a los querellantes, ni tampoco que el mencionado haya incurrido en sabotaje informático para acceder al documento por orden del Director del Hospital. Luego, la subdirectora de Gestión del Cuidado, Vanessa Benavidez, le comenta que esto ya había ocurrido en el pasado y que el modus operandi era acceder al computador de forma remota, lo que a juicio de los querellantes "constituye un exceso en las actuaciones de este servidor público".

La polémica reunión prosigue con Cristián Gálvez solicitándole a la subdirectora de Gestión de Desarrollo de las Personas del establecimiento de salud de Villa Alemana, Soraya Gutiérrez, que haga abandono de la oficina, "quedando en ese instante develada la conducta delictiva desplegada por el querellado", pues el Director del Hospital de Peñablanca le señala que "'te doy la opción de mantenerte trabajando en el hospital debiendo renunciar al grado 12° y asumir en un grado 15° en las funciones que determine la subdirección de gestión del cuidado'”.

A ello agregó que "'si usted se fija, este documento no tiene ni fecha ni número de resolución, ni tampoco está firmado, dado sus proyecciones futuras. Esas son las opciones'". Valiéndose del documento falso, el querellado vuelve a la carga: "'Hay dos caminos: el primero es aceptar el cambio de grado y dejar la jefatura de medicina y; por otro lado, seguir la via legal, resolverlo en tribunales, pero de eso se hará cargo Jurídico porque yo ya no voy a estar en el Hospital. Jurídico esta al tanto de todo'”, habría dicho Cristián Gálvez, según consta en la querella criminal presentada.

QUERELLA ADMISIBLE

Tras analizar todos los antecedentes presentados, y expuestos en esta nota por Puranoticia.cl, el magistrado titular del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, Ignacio Adana Juri, resolvió declarar "admisible" la acción judicial presentada por Isabela Olarte Vargas, representada por el abogado Patricio Olivares Rodríguez.

"Cumpliendo la querella que precede los requisitos contemplados en los artículos 108, 109 y 111, y siguientes del Código Procesal Penal, se la declara admisible", sostiene la resolución del juez de garantía villaalemanino, que además remitió los antecedentes ante el Ministerio Público para que inicie la investigación.

En ese sentido, se solicitó que se despache una orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, a fin de que tome declaraciones, en calidad de testigo, a Vanessa Benavides, subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Peñablanca; a Soraya Gutiérrez, subdirectora de Gestión de Desarrollo de las Personas del mismo establecimiento; ambas, a fin de que cuenten lo acontecido en la reunión del día 14 de junio de 2023.

También suman a estas diligencias a Andrea Quiero Gelmi, directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, para que dé cuenta de si estaba –o no– al tanto del documento falso con el que el Director del Hospital de Peñablanca la presionó para que renunciara, el cual decía que fue emitido "por orden de la directora del Servicio". Esto, además de poder aportar antecedentes relacionados.

También se solicitó la entrega voluntaria de los computadores de Cristián Gálvez, de la querellante Isabela Olarte, de Vanessa Benavides, de Soraya Gutiérrez y el de Juan Jiménez (encargado de la Unidad de Calidad), para tomar conocimiento sobre el origen de la resolución que se le indicó como verdadera, además de poder detectar el origen del sabotaje informático que denuncian en la acción judicial.

¿TRASFONDO POLÍTICO?

Con todos estos antecedentes a la luz, Puranoticia.cl conversó con el abogado Patricio Olivares Rodríguez, quien confirmó que la causa ya "se encuentra siendo investigada por el Ministerio Público", y que con ella buscan que "se apliquen las diligencias correspondientes para que, en caso que se acrediten los hechos por el persecutor, se sancione a los responsables".

Consultada su opinión respecto a la designación del querellado como nuevo director (s) del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, el jurista expuso que "como profesional, resulta llamativo porque deja de manifiesto la escasa revisión de antecedentes".

A ello sumó que "si uno revisa la experiencia curricular del profesional –cuestión que tuve que hacer al momento de analizar el caso– resulta llamativo que esté a cargo de un establecimiento de alta complejidad y que ahora esté a cargo de uno de los Servicios de Salud más grandes del país".

Junto a afirmar que Cristián Gálvez tiene faltas por "temas laborales", de las cuales nunca ha sido sancionado debido a que "siempre ha existido una política de encubrirlo", el profesional de las leyes fue consultado respecto a si habría algún trasfondo político en su designación en el SSVSA. Al respecto dijo que "sin antecedentes objetivos sobre la mesa, no podría pronunciarme al respecto; pero obviamente, dado el actuar del Gobierno, no resultaría sorprendente que esto fuera así".

Y en efecto, como ya se dijo al comienzo de esta nota, Puranoticia.cl tomó conocimiento con fuentes del propio Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, que Cristián Gálvez López, ahora ex director del Hospital de Peñablanca, llegó a su nuevo cargo por presiones ejercidas por el Partido Comunista para que designaran en este preciado puesto de trabajo a uno de los suyos, considerando que el enfermero es militante.

Sin dudas, un caso que va a continuar dando que hablar en la región de Valparaíso, mientras los problemas a nivel de redes asistenciales se mantiene latente, con un Hospital Carlos van Buren de Valparaíso con serias deficiencias y, principalmente, falta de equipos; y, por otro, con el nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio con nuevas prórrogas para abrir paulatinamente sus puertas.

