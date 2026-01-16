Abogada de los hijos de Julia Chuñil aseguró que testigo clave de 90 años fue "maltratado por la policía"

La abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, cuestionó el testimonio de un adulto mayor de 90 años, quien entregó una de las declaraciones claves en la investigación.

El hombre, en el relato del exyerno de la activista medioambiental, habría sido víctima de un robo por parte de un hijo de Chuñil, Javier Troncoso Chuñil el 8 de noviembre de 2024.

De acuerdo a la Fiscalía, la activista medioambiental había intentado intervenir en este conflicto y Javier la habría atacado, estrangulándola hasta quitarle la vida.

A esto se suma que, el adulto mayor fue hallado en su casa con distintos golpes y heridas de gravedad durante el allanamiento realizado en el marco de este caso.

Al respecto, Riquelme relató que "el día del allanamiento fue maltratado por la policía; de hecho, no fue solamente él quien fue tirado al suelo, sino también otras personas que no se han nombrado aquí y que estaban esa noche".

Asimismo, la profesional aseguró que el hombre de 90 años "nunca había denunciado estos supuestos maltratos que dice habrían existido. Se trata de una persona que estaba al cuidado de la familia, con demencia senil, que era visitado por el Cesfam. No hay ningún antecedente objetivo que indique que efectivamente haya sido maltratado o que se le haya robado algo”.

PURANOTICIA