Víctima de fatal accidente en Valparaíso se encontraba en una banca cuando cayó árbol: un skater sufrió fracturas

El tercer comandante de Bomberos Valparaíso, Francisco Arevalo, entregó información sobre la caída de árbol con resultado fatal en el Parque Italia.

Sobre el lamentable hecho que se registró la tarde de este martes, mencionó que el fallecido de aproximadamente 27 años "estaba haciendo uso de la banca del lugar, asiento de la plaza, en donde lamentablemente le cayó el árbol”.

Mientras que el herido era un skater que “estaba haciendo maniobras” en la plaza, quien fue trasladado a un centro asistencial con una fractura en sus extremidades.

Además, el comandante señaló que el viento deberá ser un factor a considerar durante el peritaje, ya que en los últimos días se han registrado diversos incidentes asociados a este fenómeno como en el cerro Cordillera donde cayó otro árbol, mientras que también se han producido voladoras de techumbre.

Asimismo, indicó que, tras este accidente, será necesario realizar una evaluación del estado de las áreas verdes ubicadas en la plaza.

Consultado sobre si había algún peligro inminente de caída del árbol, Arevalo sostuvo que: "No, fue sorpresivo. Si uno puede ver el lugar de los hechos, podemos ver la raíz del árbol y, obviamente, uno se imagina una raíz más profunda, pero, obviamente, los años que debe tener este árbol y, obviamente, lo expuesto que ha estado del viento y otras cosas más, factores que desconozco, están dentro del peritaje de lo que tiene que hacer el levantamiento de carabineros, pero, obviamente, después de este accidente tendrán que hacer una evaluación general de la plaza para poder darle seguridad a la gente que transita por este lugar".

Respecto a una posible falta de mantención como factor de la caída del árbol, señaló que "técnicamente no lo puedo mencionar porque escapa a nuestro ámbito de radio de acción como bomberos, pero tendrán que haber algún peritaje pertinente para poder mencionar el tema o disuidar por qué fue el accidente".

