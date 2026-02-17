Una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad deja caída de árbol de grandes proporciones en el Parque Italia de Valparaíso

Una persona falleció y otra sufrió lesiones de gravedad tras la caída de un árbol de grandes dimensiones en Valparaíso.

Este grave hecho se produjo en el Parque Italia, en el barrio El Almendral de la Ciudad Puerto.

Tras la emergencia, se procedió a la evacuación de toda la plaza por peligro de caída otros árboles.

Cabe señalar que durante este martes, fuertes ráfagas de viento se han registrado en Valparaíso.

Hasta el lugar de la tragedia llegaron bomberos, funcionarios de Carabineros y personal municipal y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

PURANOTICIA