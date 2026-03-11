Manuel Millones define prioridades al asumir la Delegación Presidencial de Valparaíso: seguridad, empleo y reactivación económica

El nuevo delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, asumió el mando estableciendo algunos de los principales ejes que tendrá su mandato.

Entre ellos, explicó que está la articulación del sector público-privado para generar las condiciones para levantar la economía regional, generar las condiciones para aumentar el empleo y abordar la delincuencia y la migración descontrolada.

En materia de seguridad, dijo que trabajará para reducir los niveles de delincuencia, mejorando la coordinación y la efectividad, tanto en la prevención como en el combate de los delitos, en un trabajo mancomunado junto a las policías y los municipios.

Asimismo, adelantó que "nos dedicaremos a subsanar las problemáticas de las listas de espera y la situación que afecta a nuestros adultos mayores, producto que esta región tiene una tasa elevadísima de envejecimiento de la población, entre otros temas”.

El máximo representante del Gobierno en la región señaló también que “el Presidente José Antonio Kast nos ha pedido trabajar con todas las autoridades: gobernador, consejeros, alcaldes, concejales, con las organizaciones gremiales y, por cierto, estar en terreno. Menos anuncios y más obras, eso es lo que nos ha pedido”.

Millones también destacó que "asumimos este nuevo desafío con mucha humildad. Es una gran responsabilidad y un honor representar al Gobierno, encabezado por nuestro Presidente José Antonio Kast. Él confió en que mi experiencia, de más de 27 años como Consejero Regional, me permitirá y me dará herramientas para colaborar en la solución de los diversos problemas que nos afectan".

"Conozco la región como la palma de mi mano. Tengo una buena relación y opinión de los alcaldes. Tenemos grandes tareas, tenemos prioridades, por cierto, tenemos urgencias y esperamos colocar toda nuestra energía en estas demandas para poder dar respuesta oportunamente o gradualmente a aquellas que sean más complejas”, agregó el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso.

Cabe hacer presente que Manuel Millones es cientista político y tiene larga trayectoria como dirigente regional. En 2013, fue elegido como Consejero Regional (Core) en Valparaíso, representando a la Unión Demócrata Independiente (UDI), cargo que repitió en 2017 y posteriormente, en 2021, aunque ya como independiente.

