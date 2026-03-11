Alcaldesa Nieto despide a Boric destacando avances para Valparaíso y le desea "mucho éxito" a la gestión del Presidente Kast

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), utilizó este miércoles sus redes sociales para despedir al expresidente Gabriel Boric en el marco del reciente cambio de mando presidencial.

La jefa comunal compartió una serie de fotografías junto al exmandatario y también con los senadores Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, destacando el trabajo conjunto realizado durante la administración de Boric en beneficio de la ciudad puerto.

En su mensaje, Nieto valoró diversas iniciativas impulsadas durante el gobierno saliente que, según señaló, tendrán impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de la comuna. “Y se va nuestro Presidente. El que nos ayudó a empujar y sacar adelante el Parque Barón, que transformará la vida de los porteños; el que nos trajo buses eléctricos para conectar el plan con Placilla de Peñuelas, el que nos ayudó con el financiamiento para la restauración de nuestras piletas, nuestro centro cívico y nuestros monumentos y el que firmó el Acuerdo por Valparaíso, que le da el puntapié inicial a la modernización y crecimiento de nuestro puerto”, escribió.

La alcaldesa también reconoció que el periodo de gobierno tuvo desafíos pendientes, aunque destacó la disposición del exmandatario para apoyar a la ciudad. “Faltó, claro que faltó. Pero la voluntad, disposición y decisión siempre estuvieron presentes. Gracias, Presidente Gabriel Boric”, expresó.

En la misma publicación, Nieto envió un mensaje al nuevo jefe de Estado, el presidente entrante José Antonio Kast, a quien deseó éxito en su gestión. “Mucho éxito en su gestión al Presidente entrante. Si es por el progreso de Valparaíso, ahí estaremos”, señaló.

Finalmente, la alcaldesa también dedicó palabras a los senadores Ibáñez y Sánchez, quienes asumieron recientemente sus cargos en la Cámara Alta. “Un abrazo afectuoso a mis compañeros Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, a quienes acompañé hoy y que inician el duro desafío de representar las ideas transformadoras del Frente Amplio en el Senado. Toda nuestra confianza y cariño puesto en ustedes”, concluyó.

PURANOTICIA