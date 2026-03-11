Andrés Celis inicia su último período como Diputado por Valparaíso con llamado a reforzar el empleo y la seguridad

El diputado de Renovación Nacional por el Distrito 7, Andrés Celis, señaló que el actual será su último período en la Cámara, instancia en la que aprovechó de agradecer la oportunidad de representar a la zona y destacar algunos hitos políticos alcanzados durante su gestión.

“Ya este es mi último periodo como diputado por el Distrito 7, agradecido por esta oportunidad que me han dado”, afirmó el parlamentario, agregando que durante este tiempo también se han logrado avances importantes en el ámbito político.

En ese sentido, Celis destacó que en el escenario actual se han concretado liderazgos relevantes en el Congreso y el Ejecutivo. “También porque hemos logrado la presidencia de la Cámara de Diputados, la del Senado y con que haya asumido el presidente José Antonio Kast”, sostuvo.

El legislador indicó que uno de los principales desafíos para el país será avanzar en materias de empleo, seguridad y crecimiento económico, áreas que —según señaló— requieren respuestas concretas para la ciudadanía.

“Hay un compromiso por tener más empleo, más seguridad y también devolverle la tranquilidad y la seguridad a la gente de nuestro país que tanto lo necesita”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de impulsar políticas migratorias más definidas, especialmente frente a la situación de personas que se encuentran en condición irregular en el territorio nacional. “Es atender al crecimiento económico y también es atender a generar políticas de migraciones que sean claras para todos los que se encuentran de forma irregular en nuestro país”, indicó.

Finalmente, el diputado reafirmó el rol que, a su juicio, debe cumplir un parlamentario, tanto en el ámbito legislativo como en el trabajo territorial con la ciudadanía.

“Es un compromiso a toda costa, es un compromiso de un diputado que es fiscalizador, que también legisla y que está presente en terreno y que renueva nuevamente este compromiso con todos ustedes”, concluyó.