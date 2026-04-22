Vecinos acusan intencionalidad tras incendio que destruyó seis casas en Cartagena

Nuevos antecedentes se han conocido en torno al incendio que destruyó seis viviendas en el campamento Villa 27F de Cartagena, emergencia que fue informada por Puranoticia.cl a primera hora del lunes 20 de abril y que, según acusan vecinos, habría sido provocada de manera intencional.

El siniestro se registró cerca de las 3:00 de la madrugada de esa jornada en esta antigua toma de terrenos ubicada junto a Villa Cartago, luego de que residentes del sector alertaran de la situación tras escuchar gritos de auxilio.

Con el paso de las horas, habitantes del lugar han señalado que el día previo al incendio se habrían escuchado amenazas por parte de desconocidos, quienes advertían que quemarían una de las viviendas, lo que refuerza la sospecha de un origen intencional del fuego.

Las llamas se iniciaron en un inmueble de material ligero y se propagaron rápidamente a otras cinco viviendas, favorecidas por la cercanía de las estructuras.

La emergencia, además, se vio agravada por el difícil acceso al sector y la baja presión de los grifos, lo que complicó el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, El Tabo y San Antonio, quienes trabajaron intensamente en el control del fuego y en el abastecimiento de agua para evitar una mayor propagación.

Si bien no se reportaron personas fallecidas, el incendio estructural dejó cuantiosas pérdidas materiales. En tanto, serán las diligencias investigativas las que permitan esclarecer el origen exacto del siniestro en este punto de Cartagena.

PURANOTICIA