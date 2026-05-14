Comercio minorista cae en marzo en la región de Valparaíso y profundiza desaceleración durante primer trimestre

Las ventas presenciales del comercio minorista en la región de Valparaíso registraron una caída real anual de 2,4% en marzo, profundizando la desaceleración observada durante el inicio de 2026 y cerrando el primer trimestre del año con una baja marginal de 0,6%, de acuerdo con el índice que elabora la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

En términos de locales equivalentes, las ventas evidenciaron una contracción de 5,1% real anual en marzo, acumulando una caída de 2,3% en el trimestre, mientras que los resultados de los últimos períodos móviles reflejan una tendencia de menor dinamismo en la actividad comercial regional.

“Las ventas presenciales del comercio minorista en la región de Valparaíso registraron en marzo una caída real anual de 2,4%, profundizando la desaceleración observada durante el inicio de 2026 y cerrando el primer trimestre con una baja marginal de 0,6%”, señaló Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio (CRCP) de Valparaíso.

La ejecutiva explicó que "durante ese período, el ingreso de visitantes trasandinos generó un impulso relevante en categorías como vestuario, tecnología, calzado y bienes para el hogar. Hoy observamos una normalización de esos flujos, en un contexto donde el tipo de cambio es menos favorable, lo que reduce los incentivos para realizar compras en Chile”, agregó Pastenes.

Actualmente se observa un consumidor local más selectivo y prudente, donde las familias están priorizando gastos esenciales y postergando compras de mayor valor, especialmente en bienes durables y categorías más discrecionales.

POR CATEGORÍAS

A nivel de categorías, los resultados continúan mostrando un comportamiento heterogéneo. Mientras Vestuario acumuló un crecimiento de 5,1% durante el primer trimestre y Línea Hogar un alza de 5,5%, otras categorías evidenciaron fuertes retrocesos, como Artefactos Eléctricos (-10,4%), Calzado (-8,6%) y Muebles (-3,9%).

En esa línea, las mayores bajas se concentran precisamente en aquellas categorías que habían mostrado mayor dinamismo durante el período anterior, especialmente impulsadas por el turismo de compras argentino.

“En contraste, otras líneas, como Vestuario y Línea Hogar, aún mantienen resultados positivos en el acumulado del trimestre”, afirmó Pastenes.

En comparación con otras regiones, Valparaíso mostró un desempeño inferior al Biobío, que registró un crecimiento marginal durante marzo, aunque con señales de estancamiento, y un resultado menos negativo que La Araucanía, donde las ventas continúan mostrando caídas más profundas.

Finalmente, la gerenta general de la CRCP sostuvo que "hacia adelante, el principal desafío será recuperar dinamismo sobre bases más sostenibles y menos extraordinarias. La evolución del empleo, los ingresos y la confianza de los consumidores será clave para determinar la capacidad de recuperación del comercio regional en los próximos meses. A ello se suman factores como las recientes alzas en combustibles y los mayores costos logísticos, que podrían comenzar a reflejarse con más fuerza en la actividad comercial de abril y mayo".

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