EFE y Carabineros intensifican operativos de seguridad en estaciones de Viña del Mar

EFE Valparaíso continúa trabajando en el control de evasión, comercio irregular e incivilidades en el servicio de pasajeros del Tren Limache-Puerto. Durante las últimas semanas, guardias tácticos y vigilantes privados de la empresa de transportes en coordinación con Carabineros de Chile, están realizando una serie de operativos en las cinco comunas que está presente el servicio.

En las rondas realizadas durante esta semana en Viña del Mar, los efectivos de seguridad pública y privada se desplegaron en las estaciones Recreo, Miramar, Viña del Mar, Hospital, Chorrillos y El Salto, en directa coordinación con la central de cámaras de seguridad CCTV de EFE Valparaíso, para intervenir ante incivilidades en estaciones, andenes o al interior del tren.

Renato Norero, encargado de Seguridad de EFE Valparaíso, explicó que "este es un operativo de control de infractores, especialmente avocados a poder ejercer un control efectivo sobre personas que infringen el reglamento de pasajeros de EFE Valparaíso y también personas que, de alguna manera, generan incomodidad en los pasajeros quienes finalmente buscan poder realizar un viaje placentero y silencioso desde sus a sus diferentes destinos. Este operativo tiene por finalidad especialmente poder disminuir y poder controlar lo que son las acciones de vendedores ambulantes ilegales, los espectáculos, eventos o expresiones musicales a bordo de los automotores, así como también poder controlar el ingreso sin el pago de la cuota de transporte, es decir aquellas personas que evaden el pago de su pasaje para poder trasladarse en nuestros trenes”.

Como resultado de estas acciones, se cursaron infracciones por evadir el pago de la cuota de transporte, expresiones artísticas no autorizadas y se detuvo a una persona quien mantenía una orden de aprehensión pendiente.

El capitán Mauricio Serrano, subcomisario de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, comentó que "tenemos la intención, las ganas y la mejor disposición de realizar coordinaciones, trabajo en conjunto,tanto por la 1° comisaría como la 5° comisaría con el equipo de guardias de seguridad, vigilantes en el entorno de metro, como también al interior de las distintas estaciones, dando cumplimiento a las exigencias y necesidades de la población, como también generando una prevención tanto del exterior como del interior del metro”.

Estos operativos de seguridad se realizan periódicamente en el servicio producto de una articulación constante con las prefecturas de Valparaíso, Viña del Mar y Marga Marga, las que permiten abordar acciones preventivas y tambiénreactivas en casos que se requiera la rápida acción de la policía uniformada.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, subrayó que "esto es producto de una coordinación constante con la V Zona de Carabineros y las unidades policiales de las cinco comunas en las que está nuestro servicio. Estos operativos se complementan con el desarrollo de la seguridad electrónica de EFE, con cerca de 400 cámaras de seguridad desplegadas en todo el servicio, permitiendo un actuar más eficiente de los recursos y entregando tranquilidad a los más de 100 mil pasajeros que ocupan diariamente nuestro servicio”.

Estos operativos se continuarán realizando en toda la red de EFE Valparaíso, considerando trenes, andenes, las 21 estaciones y sus entornos, para así reducir la tasa de evasión y entregar un viaje más seguro y cómodo a todos los usuarios.

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