Incendio en la Villa Cartago de Cartagena dejó tres viviendas afectadas por el fuego

Tres viviendas resultaron afectadas tras un incendio estructural ocurrido durante la madrugada en el sector Villa Cartago, en la comuna de Cartagena.

El siniestro se concentró en Villa 27-F, en un punto donde las condiciones de acceso dificultaron el ingreso expedito de los equipos de emergencia.

A ello se sumó un problema clave: la baja presión de agua en el sector, lo que complejizó las labores para contener la propagación del fuego.

Ante este escenario, se activó el apoyo de compañías de Bomberos de otras comunas, llegando unidades desde San Antonio y El Tabo para reforzar el trabajo en terreno.

En el lugar también se desplegó personal de Carabineros y de Seguridad Pública de la Municipalidad, quienes colaboraron en el control de la situación y en la protección de los residentes del sector mientras se desarrollaba la emergencia.

Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas, mientras continúan las evaluaciones para determinar el origen del incendio y la magnitud total de los daños.

(Imagen: @SanAntonio_SOS)

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