Municipalidad de Limache refuerza seguridad en sectores rurales con patrullajes nocturnos y vigilancia con drones

El alcalde de Limache Luciano Valenzuela, lidera un trabajo por la seguridad de la comuna con especial énfasis en sectores rurales. Desde el Departamento de Seguridad Municipal se inició un trabajo convocando a los representantes de Junta de Vecinos de sectores para trabajar un diagnóstico a partir del cual comenzaron a concretarse las primeras medidas: refuerzo de patrullajes nocturnos, vigilancia con drones y mejor respuesta del 1459.

"Aumentamos los patrullajes, los operativos, la fiscalización, aumentamos el acceso a la información de cada uno de nuestros vecinos. Este trabajo significa que tengamos reportes de las Juntas de Vecinos, quienes nos señalan la importancia de este trabajo que se ha traducido en el aumento de la sensación de seguridad en cada sector. Quedan temas pendientes, debemos seguir trabajando, pero que los vecinos nos reporten es clave para saber lo que ocurre en cada sector de la comuna”, explicó el jefe comunal.

Susana Silva, presidenta de la Junta de Vecinos La Paloma, destacó que “estamos contentos con el patrullaje, cada vez que nos comunicamos envían un equipo, he visto Carabineros. Nosotros estamos en un lugar tranquilo, pero igual, tenemos situaciones de drogadicción, pero con esto hemos mitigado las situaciones y estamos funcionando bien”.

Los sectores rurales, tienen dinámicas distintas por la distancia y la geografía, y la información entregada por la comunidad es más precisa respecto a situaciones, calles y personas.

Los sectores rurales que participan trabajo son: La Victoria, Tabolango, Los Laureles, Cajón del Lebu, Borrisqueros, Verdemar, Las Cruces, Los Maitenes, La Paloma, Lo Chaparro, Cai - Cai, Lliu Lliu y Las Cruces. El trabajo se articula en coordinación con Carabineros, la PDI, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Fiscalía y la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga.

El capitán Fernando Carvallo, de la 3ª Comisaría de Limache comentó que "los vecinos participen del trabajo nos permite focalizar nuestros patrullajes preventivos en lugares y horarios donde los vecinos ven riesgos y porque fortalecemos los canales de comunicación directa y acortamos los tiempos de respuesta por cualquier emergencia y porque la seguridad se construye en conjunto. La comunidad organizada es a mejor barrera contra el delito”.

El subprefecto Carlos Zumarán, Jefe de la Bicrim de Limache, sostuvo que “considero que estas reuniones son necesarias porque nos ayudan a las policías, en especial a la PDI, a obtener información de lo que está ocurriendo en los sectores rurales (…) y nos ayuda a contribuir de mejor manera a la seguridad ciudadana”.

El trabajo por la seguridad no sólo busca prevenir delitos, también emergencias que pueden poner en riesgo la seguridad de la comunidad. El equipo municipal de Gestión del Riesgo realiza charlas sobre prevención de incendios y emergencias.

María Verónica González, presidenta de la Junta de Vecinos Vista Cordillera Cajón del Lebu, subrayó que “no sólo atienden temas de robos, drogas, también abordan el riesgo de incendios forestales, porque las zonas rurales somos puntos rojo y educan a la población respecto a eso y cuando vemos que gente está haciendo mal uso de herramientas uno llama al 1459 e inmediatamente hay un acercamiento muy afable con la coordinadora y el acercamiento es muy rápido”.

Otro acciones que se desarrollan en paralelo son la gestión de mejor iluminación y la postulación de cámaras de televigilancia en el sector de Tránsito Guerra, la continuidad y expansión del programa Municipio en Terreno y la coordinación de fiscalizaciones específicas con Carabineros en puntos donde se registran complicaciones.

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