Tricel rechaza reclamo de Francesco Venezian y confirma que no recibirá reembolso fiscal por gastos de campaña al Gore de Valparaíso

Luego de analizar detalladamente el caso y los argumentos esgrimidos, finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió rechazar el reclamo interpuesto por Francesco Venezian Urzúa, excandidato del Partido Republicano a liderar el Gobierno Regional de Valparaíso, a raíz de un fallo del Servicio Electoral (Servel) que decidió rechazar su cuenta de ingresos y gastos electorales de octubre de 2024.

Cabe recordar que en los comicios regionales y comunales del año pasado el ingeniero agrónomo de profesión consiguió 185.292 votos, correspondientes al 16,1% de los sufragios, quedando en tercer lugar del proceso, detrás de Rodrigo Mundaca (quien resultaría vencedor en segunda vuelta) y de María José Hoffmann.

Debido a esta gran cantidad de votos, el candidato declaró gastos por 368 millones de pesos ($368.525.013), monto que fue rechazado en su totalidad por el Servel tras detectar "errores y omisiones graves", lo que –en la práctica– significa que Venezian no recibirá un solo peso del Estado de chile para cubrir sus gastos de campaña.

El Servicio Electoral planteó en aquel fallo que "recházase, por errores y omisiones graves, la cuenta general de ingresos y gastos electorales de don Francesco Venezian Urzúa (...) candidatura participante de la Elección de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de octubre de 2024".

"Desestímase la solicitud de reembolso por concepto de gastos electorales presentada por la candidatura de don Francesco Venezian, ya individualizado", complementó el organismo electoral en el documento de cuatro páginas.

Bajo este contexto, el 3 de enero de 2025 el Servicio Electoral emitió las primeras observaciones, detectando 11 irregularidades en los gastos electorales, motivo por el que Venezian presentó sus descargos, reduciendo estos a sólo cuatro. Dichas anomalías apuntaban a los pagos efectuados por el candidato a sus proveedores en la campaña, hallándose gastos injustificados, fuera del plazo legal y millonarios traspasos a una sociedad que también prestó servicio a otras del Partido Republicano.

Se trata de Blue Digital Servicios Marketing S.A., representada por Andrés Joannon, experto en marketing y análisis de comportamiento digital, que facturó $220 millones por servicios digitales para la campaña de Venezian. Por cierto, dicho gasto se rindió fuera de norma –según estableció el Servel– que detectó que el pago por el servicio incluyó a otras candidaturas de Republicanos, una acción que no está permitida en la normativa electoral, ya que los gastos de campaña son "personales e intransferibles".

Así, el ingeniero agrónomo pagó a Blue Digital Servicios Marketing S.A. por servicios prestados a las candidaturas de ocho cartas del Partido Republicano al Consejo Regional (Core) de Valparaíso: Elsa Bueno, Paulina Yáñez, Felipe Córdoba, Mauricio López, Cristián Pinilla, Victoria Figueroa, Nicolás Cristoffanini y John Byrne, resultando los cinco primeros electos en octubre de 2024. Del total pagado, $113 millones eran para la campaña de Francesco Venezian y $50 millones para los aspirantes al Core.

Como el excandidato esperaba contar con el reembolso fiscal para solventar un crédito de $200 millones que solicitó al Banco Consorcio para su campaña, decidió recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para presentar un reclamo, el cual finalmente fue respondido, aunque representando un duro revés para sus intenciones.

Y es que el Tricel mantuvo cuatro observaciones del Servel: presentar como gasto el procesamiento de datos ($1.785.000), lo cual debía ejecutar el propio administrador electoral; no adjuntar un informe requerido por ley ni justificar los motivos para incluir a otros ocho candidatos al Core de Valparaíso en el servicio pagado; y dos servicios a honorarios, por $1.000.000 cada uno, presentados fuera del periodo de campaña.

"Conforme a las normas transcritas, este Tribunal ha arribado a la convicción de que se configuran, en la especie, las infracciones establecidas en la resolución del Servicio Electoral", sostuvo el Tricel en su resolución, a la que accedió Puranoticia.cl.

Asimismo, desde el organismo judicial-electoral señalaron que "por estas consideraciones y citas legales, se rechaza la reclamación deducida a fojas 480 (TCE), por don Ignacio Francesco Venezian Urzúa, candidato a Gobernador Regional por la región de Valparaíso, en las elecciones municipales de 2024, contra la resolución N°G1840 de nueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral".

