Crimen en edificio de Reñaca: cuerpo de hombre fue encontrado en estacionamiento y con herida cortopunzante bajo su axila

Un homicidio quedó al descubierto en Reñaca, comuna de Viña del Mar, luego que fuera encontrado el cuerpo de un hombre al interior de los estacionamientos de un edificio ubicado en la avenida Borgoño de esta localidad.

De acuerdo a antecedentes preliminares, el hallazgo fue realizado por el conserje del inmueble, quien al percatarse de la presencia del cuerpo alertó a Carabineros.

En un primer momento, se barajó la hipótesis de una eventual caída desde altura. Sin embargo, tras la concurrencia de personal de la SIP de Carabineros, se constató que la víctima presentaba una herida punzante bajo la axila derecha.

A raíz de lo anterior, los funcionarios de la policía uniformada establecieron que habría eventualmente participación de terceras personas en esta muerte.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos detectives deberán esclarecer la dinámica de lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Cabe hacer presente que –según Radio Biobío– la víctima fue identificada con las iniciales H.F.O., de 63 años, quien no registraba antecedentes penales.

(Imagen de referencia)

