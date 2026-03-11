Revisa el listado de colegios que no tendrán clases este 11 de marzo por el cambio de mando presidencial en Valparaíso y Viña del Mar

El traspaso de mando presidencial traerá consigo una serie de modificaciones en las rutinas diarias de las personas que habitan, trabajan y/o estudian en Valparaíso y Viña del Mar, dos de las ciudades que albergarán ceremonias relacionadas.

Uno de los principales cambios tiene que ver con las clases, principalmente en la Ciudad Puerto, pues son 28 los establecimientos educacionales que no tendrán clases este miércoles 11 de marzo, sumado a otros dos en la Ciudad Jardín.

Cabe hacer presente que esta medida contempla a los colegios ubicados en los alrededores del Congreso Nacional y del palacio presidencial de Cerro Castillo, lugares donde además habrá una serie de cortes y desvíos de tránsito.

Este es el listado completo:

VALPARAÍSO

-Escuela Grecia

-Escuela Ramón Barros Luco

-Escuela Gaspar Cabrales

-Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennet

-Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall

-Escuela República del Uruguay

-Liceo Eduardo de la Barra

-Escuela Alemana

-Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber

-Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins

-Colegio San Pedro Nolasco

-Scuola Italiana Arturo Dell'Oro

-Seminario San Rafael

-Colegio Carlos Cousiño

-Liceo Juana Ross de Edwards

-Liceo Coeducacional La Igualdad

-Colegio Las Acacias

-Colegio Salesiano de Valparaíso

-Colegio San Ignacio de Loyola

-Colegio Inmaculada Concepción Nuestra Señora de Lourdes

-Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso

-Escuela Especial Gran Bretaña

-Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso

-Liceo Técnico Profesional Barón

-Escuela Juan de Saavedra

-Jardín Infantil Volantín de Colores

-Centro de Estudios San Ignacio

-Centro Educacional Ceval Ltda.

VIÑA DEL MAR

-Liceo José Cortés Brown

-Liceo René Descartes

