Municipio busca consolidar al Mercado Puerto de Valparaíso como un espacio de comercio, cultura y encuentro comunitario

La Municipalidad de Valparaíso continuará fortaleciendo la programación y gestión del Mercado Puerto, con el objetivo de consolidarlo como un espacio donde convergen las vocaciones económicas, socioculturales y turísticas del Barrio Puerto.

La iniciativa busca seguir posicionando al histórico edificio como un punto de encuentro abierto a la comunidad, capaz de articular cultura, actividad comercial y turismo, contribuyendo a dinamizar el sector y a ampliar las oportunidades de encuentro entre creadores, público local y visitantes.

La alcaldesa Camila Nieto indicó que “el año pasado en el Mercado Puerto se desarrollaron actividades que fueron importantes y masivas como el concurso de la Mejor Empanada de Valparaíso, el Mejor Cola de Mono, el Pan de Pascua, la Vitrina Comercial en Navidad. Además, este espacio ha albergado una variada programación sociocultural que incluye presentaciones de música, de teatro, danza, cine, artes visuales, junto con exposiciones, talleres y encuentros comunitarios".

Dentro de las actividades masivas que se desarrollaron este verano 2026, destacan la Expo Corea y Japón, la Exposición Aporías del Instituto de Arte de la PUCV, actividades del Día de los Patrimonios en Verano realizadas por la Escuela de Oficios Patrimoniales del municipio, y la primera versión del Festival Hip Hop al Puerto, que contó con la Exposición 40 Años del Hip Hop en Chile.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó que “la programación busca abrir permanentemente el Mercado Puerto al desarrollo de distintas iniciativas, generando mayor circulación de personas tanto en el edificio como en el Barrio Puerto, lo que también contribuye a fortalecer la actividad comercial de los locales que funcionan en su interior”.

PROGRAMACIÓN 2026

Para este año, se definieron una serie de actividades que se han realizado con éxito los años anteriores y han sido un aporte al fortalecimiento cultural, económico y social del espacio. Entre ellas destacan: ArtePuerto, Día de los Patrimonios, Día de las Niñeces, Festival de Artes Mediales, Bienal Valparaíso, Plan Feria, Exposición del Instituto de Artes PUCV, Ferias Gastronómicas.

En paralelo, se desarrollarán iniciativas orientadas a fortalecer el rol económico del recinto, con el objetivo de potenciar la activación comercial del Mercado Puerto, atraer nuevos negocios y actividades que dinamicen el comercio tanto en el Mercado como en el Barrio Puerto, y generar oportunidades vinculadas a las economías creativas.

De esta manera, el Municipio proyecta seguir fortaleciendo al Mercado Puerto como un espacio vivo, abierto y diverso, donde la cultura, el comercio y la vida comunitaria se encuentran para aportar al desarrollo del Barrio Puerto y de toda la ciudad.

