Tres sujetos quedan en prisión preventiva por tráfico de drogas bajo la fachada de venta de verduras en calle Rawson de Valparaíso

Seis personas fueron formalizadas este viernes 29 de mayo en el marco del denominado caso «Las Pilastras», investigación liderada por la Fiscalía de Valparaíso junto al OS7 y GOPE de Carabineros, que permitió desarticular una red de tráfico de drogas que operaba utilizando como fachada puestos de venta de frutas y verduras en el sector de calle Rawson, cercano al Mercado Cardonal de la comuna de Valparaíso.

La fiscal de Valparaíso, María Loretto Herrmann, explicó que “el día de hoy se llevó a efecto la audiencia de control de la detención de seis de las personas que fueron detenidas dentro del marco de estos allanamientos masivos que realizamos en la ciudad de Valparaíso en el denominado caso «Las Pilastras», que tiene que ver con estos puestos de frutas y verduras que estaban siendo utilizados como fachadas para la venta de drogas en el sector de calle Rawson”.

La persecutora añadió que los imputados “fueron puestos a disposición del tribunal” y que “se le comunicaron los cargos por los que estaban siendo investigados”. En ese contexto, detalló que entre los delitos formalizados se encuentran tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Respecto de las medidas cautelares decretadas por el tribunal, Herrmann señaló que “tres de los imputados quedaron con medidas cautelares de diversa intensidad, como firmas, arraigo y además prohibición de acercamiento a este sector de la ciudad de Valparaíso donde estaban estos puestos de ventas de frutas y verduras”.

En tanto, indicó que otros tres quedaron con la medida cautelar más intensa, que es la medida de prisión preventiva, por el tiempo que dure la investigación.

La persecutora precisó que el tribunal decretó un plazo de investigación de 120 días, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias en la causa. “Durante este tiempo vamos a continuar haciendo diversas diligencias para asegurar el éxito de las diligencias pendientes y el resultado de las mismas”, sostuvo.

Finalmente, la representante del Ministerio Público manifestó que esperan “obtener –cuando ya se termine esta causa– las condenas correspondientes a todas estas personas que se estaban dedicando a cometer estos ilícitos en la ciudad de Valparaíso, en este sector de Rawson cercano al Mercado Cardonal”.

PURANOTICIA