Desbaratan organización narco que operaba con puestos de verduras como fachada en el Mercado Cardonal de Valparaíso

Un amplio operativo desarrollado por diversas unidades de Carabineros –y coordinados por la Fiscalía local– en distintos puntos de Valparaíso y Viña del Mar permitió desbaratar una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba utilizando puestos de frutas y verduras como fachada en el entorno del Mercado Cardonal.

El procedimiento fue encabezado por personal especializado del OS7 de Carabineros de Valparaíso y contempló allanamientos simultáneos en el Mercado Cardonal, además de domicilios ubicados en el cerro Playa Ancha y en la comuna de Viña del Mar.

La diligencia fue el resultado de una investigación desarrollada durante siete meses por la Fiscalía local de Valparaíso, la cual permitió establecer una serie de puntos de venta de droga vinculados a esta estructura criminal porteña.

El operativo policial se concretó durante la tarde de este jueves 28 de mayo, entre las 14:00 y las 15:00 horas, culminando con la detención de ocho personas y el decomiso de más de 300 mil dosis de distintas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína, pasta base y cera. Además, se logró decomisar más de 11 millones de pesos en efectivo y cuatro armas, dos de ellas a fogueo y dos armas de fuego.

Los detalles del procedimiento fueron entregados en dependencias de la Segunda Comisaría Central de Carabineros, donde el teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios, señaló que “después de una ardua investigación por parte de la sección OS7, se lograron establecer ciertos puntos de venta de droga” y explicó que “con apoyo de personal del GOPE, COP y personal territorial, se hicieron diferentes allanamientos, tanto en domicilios como en sectores de los puestos”.

El oficial además destacó que el procedimiento se realizó sin mayores incidentes, precisando que no hubo resistencia por parte de los involucrados debido a que los allanamientos se ejecutaron de manera rápida, estratégica y táctica, permitiendo sorprender a las personas investigadas sin que pudieran oponer resistencia.

Junto con ello, Carabineros relevó el trabajo coordinado que se ha desarrollado junto al Municipio de Valparaíso en el eje Uruguay, indicando que esto “ha logrado disminuir las incivilidades y también los casos policiales que se gestan en este lugar”, aunque advirtió que “no obstante a eso, existían estas ventas de droga en puestos que estaban aledaños al Mercado Cardonal, pero también en partes del sector”.

Por su parte, la fiscal María Loreto Hermann valoró los resultados del operativo y señaló que “pudimos allanar domicilios en Viña del Mar y Valparaíso, además de estos puestos, donde incautamos diversos tipos de droga, armas, municiones y distintos elementos de prueba, también sumas altas de dinero, que dan cuenta de este comercio ilegal que se realizaba con esta fachada de puestos de frutas y verduras”.

Cabe hacer presente que la investigación continúa en desarrollo y las diligencias realizadas por la Fiscalía y Carabineros buscan establecer la totalidad de las redes y eventuales vínculos asociados a esta estructura criminal que operaba en pleno centro de Valparaíso bajo la apariencia de comercio establecido.

PURANOTICIA