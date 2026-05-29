Alcalde Estay revela reconciliación con el gobernador Mundaca y adelanta petición al Presidente Kast por Hospital Marga Marga

En la antesala de un hito calificado como "histórico" para Villa Alemana, el alcalde Nelson Estay, abordó en entrevista con Puranoticia.cl los detalles logísticos y políticos que rodearán la visita oficial del Presidente José Antonio Kast este domingo 31 de mayo. Sin embargo, más allá del despliegue oficial, la autoridad comunal aprovechó la instancia para revelar los pormenores de su reciente reconciliación con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, un giro que ya comenzó a dar frutos económicos para la zona.

Uno de los puntos más llamativos de la trastienda política local fue el fin de las disputas públicas entre Estay (afín a la derecha) y Mundaca (de izquierda). Tras meses de tensiones acumuladas durante el año 2025, ambos líderes sostuvieron una extensa reunión privada para limar asperezas.

"Tuvimos una larga conversación, yo le dije todo lo que yo pensaba tal como soy siempre (...) le dije cuáles eran mis apreciaciones respecto a cómo ha sido el comportamiento que habíamos tenido durante el año 2025 (…), dijo que había un malentendido y que efectivamente esperaba que de aquí para adelante las cosas cambiaran", confidenció el alcalde Estay.

El jefe comunal empatizó con la carga administrativa de la autoridad regional, señalando que mientras un alcalde se enfoca en una comuna, el gobernador debe atender 38, además de enfrentar conflictos portuarios y de contaminación.

Esta tregua política se tradujo de inmediato en gestión: en apenas cuatro días, el Gobierno Regional aprobó un financiamiento del 100% —cercano a los 1.100 millones de pesos— para el recarpeteo de la calle Marga Marga, entre la calle Las Palmas y el nuevo hospital.

VISITA PRESIDENCIAL

Respecto al arribo del Presidente Kast, el encuentro masivo se llevará a cabo a las 11:00 horas en el gimnasio del colegio Hispano, ubicado en pleno centro de la ciudad (calle Santiago), recinto que cuenta con una capacidad para 1.300 personas. Aunque el evento es coordinado directamente por la avanzada presidencial, el municipio actúa como apoyo logístico.

Estay reveló que solicitó formalmente una audiencia privada de 15 minutos con el Mandatario para plantearle las urgencias de Villa Alemana, con especial énfasis en la conectividad del nuevo Hospital de Marga Marga, catalogado como uno de los más modernos de Latinoamérica pero que aún no puede operar a plena capacidad.

Según el alcalde, la apertura del recinto será parcelada: en noviembre de 2026 habrá una apertura inicial y parcial, comenzando con el funcionamiento del SAMU y servicios de baja asistencia; y en el primer trimestre de 2027 comenzará la operación al 100% de la infraestructura.

El principal cuello de botella es la seguridad vial y la conectividad. Estay explicó que el semáforo definitivo para el sector obtuvo recién su Recomendación Satisfactoria (RS) y requerirá una inversión del Serviu de 720 millones de pesos. Debido a los plazos de licitación (dos meses) y construcción (seis meses), dicho semáforo estará operativo recién en enero de 2027.

Por esta razón, Estay buscará el compromiso directo del jefe de Estado: "Yo quiero que haya compromisos de parte del presidente con el fin de que dé la instrucción a los ministros y que podamos sacar a la brevedad posible estos proyectos (...) necesitamos el apoyo del ministro de obras, necesitamos el apoyo del ministro de vivienda".

AJUSTE DE CINTURÓN ANTE LOS RECORTES

Finalmente, al ser consultado por el Fondo Común Municipal y el impacto de la exención de contribuciones —que en Villa Alemana beneficia focalizadamente a 675 adultos mayores vulnerables—, Estay mandó un mensaje de pragmatismo a sus pares alcaldes frente a los recortes presupuestarios del gobierno central.

"Los alcaldes tenemos que gestionar. Y hay dos formas de gestionar: uno, a través de apretarse el cinturón (...), pero jamás vamos a disminuir algún beneficio para los hijos, y eso es tremendamente importante aquí nosotros, jamás se ha disminuido un beneficio social para la gente", enfatizó.

El alcalde cerró apuntando a que las municipalidades no pueden "pensar siempre en vivir del Estado", apostando en su lugar por la asociatividad provincial para la seguridad, emergencias y compras conjuntas para mitigar la crisis.

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