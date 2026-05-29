John Reid asume la dirección regional de Sercotec en Valparaíso apuntando a fortalecer las pymes y la generación de empleos

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) designó a John Reid Echenique como su nuevo director regional en Valparaíso, iniciando sus funciones esta semana.

La nueva autoridad es abogado de profesión, cuenta con un diplomado en Políticas Públicas y también un magister en Gestión y Dirección de Empresas.

Además, posee experiencia en el ámbito público, en áreas de planificación, gestión de proyectos, administración y recursos humanos. Durante el año 2013, bajo la administración de Piñera, se desempeñó como Seremi de Obras Públicas en Biobío.

El nuevo director fue dado a conocer por el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, quien señaló que "fortalecer la descentralización está en las bases de nuestra administración y en ello el rol de nuestras Direcciones Regionales es primordial. La experiencia de los nuevos directores busca robustecer esa labor territorial, para llegar con apoyos concretos que potencien el desarrollo de las pymes. Porque si a las pymes les va bien, a Chile le va bien”.

Por su parte, el nuevo director regional, John Reid, destacó que asume el nuevo cargo con la "responsabilidad de dar cumplimiento a los lineamientos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de buscar las oportunidades para poder generar mayor crecimiento; que los pequeños y medianos empresarios puedan invertir en la región para el desarrollo de Chile; y contribuir a que existan las instancias para poder tener más y mejores empleos, en concreto, más y mejores sueldos”.

En sus primeras acciones en el cargo, el director Reid conoció al equipo de Sercotec en la región de Valparaíso y encabezó reuniones protocolares. Además, lideró el Primer Encuentro Regional de Barrios Comerciales y reforzó el llamado a postular a las convocatorias nacionales que mantiene abiertas el servicio: Creación y Fortalecimiento de Cooperativas, Fortalecimiento Gremial y Fondo Crece.

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