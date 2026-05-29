¿Olfato infalible? Perro antidrogas muerde bolsillo de Vicealmirante de la Armada en plena ceremonia en la región de Valparaíso

Lo que debía ser una solemne y protocolar ceremonia de la Armada el pasado 7 de mayo en la región de Valparaíso, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por un imprevisto canino.

Durante el cierre del "Segundo Curso de Formación de Binomios Caninos", un perro adiestrado rompió el protocolo al lanzarse directamente contra una de las máximas autoridades presentes.

El evento coronaba más de un mes de intenso trabajo en el que personal de Aduanas logró formar a cinco efectivos de la Policía Marítima y a cuatro canes de la raza Pastor Belga Malinois en la detección de sustancias ilícitas como marihuana y cocaína.

Sin embargo, la rigurosidad del entrenamiento dio paso a las risas y la sorpresa. Según consigna BioBioChile, "al momento en que tanto canes como oficiales se encontraban en el escenario, uno de los perros se lanzó directamente al bolsillo del pantalón de un vicealmirante".

El video del momento exacto muestra cómo el canino —guiado por su instinto o quizás por la curiosidad— fijó su objetivo en la autoridad naval, transformando un acto oficial en un blooper que rápidamente se difundió en redes sociales.

Hasta el momento, la Armada ha guardado silencio sobre este hecho que resultó tan sumamente atractivo para el implacable olfato del nuevo guardián de la ley.

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