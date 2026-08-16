Tres sismos en menos de media hora en la región de Valparaíso: nuevo movimiento alcanzó los 4.5 de magnitud

Un nuevo sismo de mediana intensidad sacudió este domingo 16 de agosto, específicamente a las 12:57 horas, el que es el tercer sismo en menos de 30 minutos en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.5, y se localizó a 38 kilómetros al noroeste de la comuna de Valparaíso.

El tercer temblor tuvo una latitud de -32.85, una longitud de -71.95 y una profundidad de 10 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Anteriormente, a las 12:32 horas un primer sismo de 4.7 se sintió en la zona, el cual se localizó a 64 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero.

Mientras que el segundo, a las 12:40 horas 31 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, alcanzó los 2.8 de magnitud.

PURANOTICIA