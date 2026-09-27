Squella apoya el Escudo de las Américas y cuestiona críticas de Boric y Bachelet

Una defensa de la incorporación de Chile al Escudo de las Américas realizó este domingo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien además cuestionó públicamente los reparos planteados por los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric respecto de la participación del país en la iniciativa.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Squella respaldó la decisión adoptada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y destacó la importancia de avanzar en mecanismos de cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado.

El dirigente republicano cuestionó particularmente que las críticas a la medida fueran formuladas por dos exmandatarios, argumentando que sus declaraciones tendrían consecuencias para la posición que Chile busca proyectar internacionalmente.

“Cuando dos expresidentes que pasaron por eso salen cuestionando que el jefe de Estado nuestro, el Presidente José Antonio Kast, llegue a un acuerdo con prácticamente toda América (...) para poder combatir el crimen organizado y sus derivadas en conjunto, que salgan los presidentes de la República a hacer este daño internacional, es realmente poco serio”.

Bachelet y Boric habían manifestado su preocupación por la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y llamaron al Ejecutivo a reconsiderar la permanencia del país en la instancia. Entre sus reparos plantearon la necesidad de que la cooperación internacional preserve la autonomía de las decisiones chilenas.

Squella rechazó esas críticas y sostuvo que podrían afectar los esfuerzos del Ejecutivo por transmitir una posición común del país hacia el exterior. “El daño es enorme”, afirmó.

A juicio del parlamentario, la participación de representantes de distintos sectores políticos en las actividades desarrolladas en Naciones Unidas buscaba precisamente mostrar que, pese a las diferencias existentes a nivel interno, Chile puede mantener objetivos compartidos en ámbitos como la seguridad y la economía.

El presidente de Republicanos también planteó que parte de la controversia se explicaría porque la iniciativa fue promovida por el Presidente estadounidense Donald Trump. “Si es que no hubiera sido Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el que convoca con toda su manera de ejercer el liderazgo, ¿tendríamos este tema o estaría el 98% celebrando lo que estamos viendo en esta alianza? 98% celebrando”, sostuvo.

En esa línea, Squella afirmó que las relaciones internacionales deberían analizarse considerando los intereses del país y no únicamente las afinidades políticas de los gobiernos participantes.

“Uno tiene que ser lo suficientemente, si quieres, pragmático para no andar mirando el color político, la vereda ideológica o doctrinaria que tiene el gobernante de turno, sino que piensa en tu país y cómo lo que hagas a nivel internacional podría mejorar la vida a los chilenos”.

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas fue oficializada el 22 de septiembre. De acuerdo con Cancillería, se trata de un marco voluntario de coordinación entre gobiernos americanos orientado a combatir el crimen organizado transnacional, mediante herramientas como intercambio de información, análisis de datos, capacitación de fuerzas de seguridad y coordinación fronteriza.

Durante la entrevista, Squella también se refirió al debate abierto dentro del oficialismo por el funcionamiento del gabinete, luego de que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteara que el Ejecutivo presenta un “déficit político” y requiere una “cirugía mayor”.

El dirigente republicano aseguró que no atribuye a la senadora una intención de generar dificultades al Gobierno, aunque manifestó una posición distinta respecto de la magnitud de los cambios que deberían realizarse. “Yo lo que sí veo es algo que no comparto, o sea, las cirugías mayores la verdad es que no son buenas en el Estado”, afirmó.

Squella defendió además el proceso de instalación desarrollado durante los primeros seis meses de la administración y recalcó que cualquier eventual modificación ministerial corresponde al Presidente Kast.

Sin embargo, reconoció que el diseño político y los mecanismos de coordinación del Ejecutivo pueden continuar siendo revisados, diferenciando esos ajustes de una reestructuración general del gabinete.

Respecto de la posibilidad de contar con una vocería única, sostuvo que esta alternativa dependerá de encontrar a una persona que participe directamente en el proceso de toma de decisiones del Gobierno. En ese contexto, destacó el papel que ha desempeñado el ministro Claudio Alvarado.

Squella también abrió la posibilidad de avanzar, a mediano plazo, hacia una reorganización de algunas de las carteras políticas del Ejecutivo. “Me interesa que se pueda avanzar en el mediano plazo en ir fusionando estas carteras políticas, en el entendido que al final del día perfectamente podrían estar a cargo de un mismo ministro y con eso hacer una reducción del Estado”, afirmó.

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