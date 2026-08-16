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ACTUALIZACIÓN: Sismo de mediana intensidad sacude a Quintero: magnitud alcanzó los 4.7

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El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.7, y se localizó a 64 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, con una latitud de -32.73, una longitud de -72.00 y una profundidad de 30 kilómetros.

ACTUALIZACIÓN: Sismo de mediana intensidad sacude a Quintero: magnitud alcanzó los 4.7
Domingo 16 de agosto de 2026 12:43
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:32 horas de este domingo en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.7, y se localizó a 64 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.73, una longitud de -72.00 y una profundidad de 30 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

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