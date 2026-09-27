Millonario robo afecta a parroquia de Cerro Castillo en Viña del Mar: sustraen especies avaluadas en $20 millones

Vestimentas eclesiásticas, vasos sagrados y distintos objetos utilizados en ceremonias religiosas se encuentran entre las especies sustraídas desde la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el sector Cerro Castillo de Viña del Mar, en un robo cuyo avalúo alcanza los $20 millones.

El hecho quedó al descubierto durante la madrugada de este sábado, luego de que el encargado de la iglesia advirtiera lo ocurrido y alertara a Carabineros.

Según los antecedentes policiales, personas desconocidas lograron ingresar al recinto religioso y, además de llevarse diferentes especies, provocaron daños en parte de su infraestructura.

La teniente Priscila Notebaert, comisario de servicio de la 1.ª Comisaría de Viña del Mar, detalló que buena parte de los elementos sustraídos estaban destinados a las actividades propias de la parroquia.

“Sujetos desconocidos ingresaron al lugar, provocando daños a la infraestructura, sustrayendo diferentes especies, entre ellas vestimenta e indumentaria eclesiástica, vasos sagrados, objetos litúrgicos, cañerías de cobre, entre otros. El avalúo total se realizó por $20 millones”, detalló.

Tras la denuncia, los antecedentes relacionados con el robo fueron remitidos a la Fiscalía para continuar con la investigación y determinar las circunstancias en que se produjo el ingreso al inmueble.

Como parte de las diligencias, personal policial se encuentra recopilando declaraciones de eventuales testigos y revisando las cámaras de seguridad disponibles en el sector.

El análisis de estos registros busca reconstruir la dinámica del robo y obtener información que permita establecer la identidad de las personas que participaron en el hecho.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por el caso, mientras continúan las diligencias destinadas a dar con los responsables y recuperar las especies sustraídas desde la parroquia.

PURANOTICIA