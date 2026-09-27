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Incendio estructual afecta a segundo piso de un inmueble en pleno centro de Quillota

Incendio estructual afecta a segundo piso de un inmueble en pleno centro de Quillota

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Producto de la emergencia, se debió solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos de la vecina comuna de La Cruz. Además, las llamas han provocado una gran columna de humo, la cual se logra divisar en distintos puntos de la ciudad.

Incendio estructual afecta a segundo piso de un inmueble en pleno centro de Quillota
Domingo 27 de septiembre de 2026 14:25
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Un incendio estructual afecta durante la tarde de este domingo a la comuna de Quillota, el cual ha movilizado a gran parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de la región de Valparaíso.

El siniestro se registra específicamente en calle O'Higgins 151, al llegar a la intersección con Chacabuco, el cual estaría afectado al segundo piso de un inmueble del centro de la comuna.

Producto de la emergencia, se debió solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos de la vecina comuna de La Cruz. Además, las llamas han provocado una gran columna de humo, la cual se logra divisar en distintos puntos de la ciudad.

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