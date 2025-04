Tras posible candidatura presidencial de Rodrigo Mundaca, María José Hoffmann le pide que "se concentre en lo que fue elegido"

Fue el lunes 6 de enero de 2025 cuando Rodrigo Mundaca Cabrera dio oficialmente inicio a su segundo periodo como Gobernador Regional de Valparaíso tras quedarse sólidamente con la segunda vuelta electoral al vencer a María José Hoffmann.

Un poco más de tres meses después, ahora la máxima autoridad regional no descarta levantar una candidatura presidencial de cara a los comicios que se efectuarán el 16 de noviembre y donde el oficialismo espera zanjar a su carta en una Primaria.

"En materia presidencial me han preguntado harto y voy a esperar la Primaria. Hoy estoy muy ocupado de la región, trabajando 24-7, pero –insisto– voy a esperar los resultados de la Primaria del oficialismo", dijo el gobernador Rodrigo Mundaca al diario El Mercurio de Valparaíso en entrevista publicada este sábado 12 de abril.

Ante la posibilidad de competir como carta independiente en la Elección Presidencial de noviembre, el actual Gobernador Regional de Valparaíso indicó que "voy a esperar los resultados de la Primaria del oficialismo", abriendo de esta manera las puertas.

De igual forma, la máxima autoridad electa democráticamente en la región de Valparaíso reiteró al respecto que "vamos a esperar el resultado de la Primaria, porque hoy todos los gobernadores –porque nos hemos reunido todos– tenemos la esperanza de que los candidatos se tomen en serio la descentralización".

Y es que su crítica justamente apunta a esto último, señalando que "no he escuchado a ningún candidato que va a Primaria hablar de descentralización, de mayores competencias, de mayores atribuciones o de la condición oceánica que tiene nuestro país. No he escuchado a ninguno hablar, por ejemplo, de las necesidades reales que tienen regiones tan importantes como Valparaíso, O'Higgins o Biobío".

En ese sentido, cuestionó que "hacer una Primaria Presidencial con candidatos que están desvinculados del territorio, hacer una Primaria con candidatos que no conocen las necesidades reales del territorio, sea del oficialismo o de la oposición, me parece que es una forma bien poco amable de hacer política".

CUESTIONAMIENTOS

El tema fue analizado por diversos actores de la oposición en la región, como María José Hoffmann, ex contendora de Mundaca por la Gobernación Regional y actual candidata de la UDI al Senado en Valparaíso. A ella se sumaron diputados de la zona, quienes coincidieron en sus cuestionamientos hacia la posibilidad de que sea carta presidencial.

La también vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) señaló escuetamente a Puranoticia.cl que "en serio le pido a Rodrigo Mundaca que se concentre en lo que fue elegido con una amplia votación hace tres meses. Es el momento de priorizar la región".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao manifestó que "no sorprende que el oficialismo esté tanteando nombres como el del gobernador Mundaca como posible carta presidencial. Este Gobierno ha estado marcado por una gestión deficiente y carente de figuras que realmente hayan destacado a nivel nacional. Lo vimos con el escándalo de los convenios, donde se revelaron graves irregularidades en la transferencia de recursos públicos a fundaciones cercanas al oficialismo; con la salida cuestionada de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, tras los polémicos indultos; y con el grave retraso en la reconstrucción de Viña, Quilpué y Villa Alemana tras el megaincendio, donde aún hay miles de damnificados esperando soluciones concretas".

A ello agregó que "es evidente que están buscando desesperadamente rostros que, al menos en sus regiones, hayan obtenido buenos resultados electorales, más aún uno que lidera la cartera que entrega recursos en la zona. Pero un buen resultado en una elección local no es suficiente para liderar un país. Gobernar una región no es lo mismo que gobernar Chile: se requiere visión de Estado, experiencia y capacidad de conducción nacional. Por supuesto, siempre es positivo que existan opciones para que la ciudadanía elija libremente, eso es parte de una democracia sana que siempre promuevo, pero será la gente la que evaluará quiénes están realmente preparados para asumir un desafío tan importante como la Presidencia de la República".

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi planteó que "el gobernador Mundaca no debería andar distraído en aventuras presidenciales. Su responsabilidad está con la región, que hoy enfrenta problemas urgentes de seguridad, vivienda y reconstrucción. Que se concentre en gobernar Valparaíso, que bastante trabajo pendiente tiene".

En tanto, el diputado Andrés Celis comentó que "el gobernador Mundaca tiene todo el derecho a pensar en una candidatura presidencial, pero creo que antes debe demostrar una gestión sólida en la región de Valparaíso. Aún hay muchos problemas sin resolver, como la falta de coordinación en seguridad y eso es una desconexión evidente con las prioridades reales de las comunas. Ser Gobernador no puede ser un trampolín político; primero hay que responderle a la gente que confió en el. Las aspiraciones nacionales deben construirse desde los resultados, no desde los discursos".

Cabe recordar que Rodrigo Mundaca también apuntó hacia las cartas oficialistas para las Primarias Presidenciales, recordando que estas “son decisiones de partido, no son las decisiones de la ciudadanía", agregando que "yo que llevo dos candidaturas en el cuerpo, no se trata de poner un nombre por delante, sino de colocar sueños, anhelos y esperanzas detrás de la persona que va a encarnar un programa de transformaciones”.

