Gobernador Rodrigo Mundaca no descarta candidatura presidencial independiente y critica desconexión regional de candidatos

Aunque por ahora su prioridad está puesta en la Región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca no cerró la puerta a una eventual candidatura presidencial. Desde una posición crítica frente al proceso de definiciones dentro del oficialismo, dejó entrever que su decisión dependerá en parte del rumbo que tomen las primarias y de cuánto se tome en cuenta la voz de los territorios.

“En materia presidencial me han preguntado harto y voy a esperar la primaria. Hoy estoy muy ocupado de la región, trabajando 24-7, pero insisto, voy a esperar los resultados de la primaria del oficialismo”, sostuvo el gobernador, subrayando que su foco está en la gestión regional, aunque sin descartar una proyección política nacional.

A juicio de Mundaca, las definiciones que han surgido desde los partidos “son decisiones de partido, no son las decisiones de la ciudadanía”. En ese sentido, afirmó que una primaria debe centrarse en ideas y propuestas, no solo en nombres: “Yo que llevo dos candidaturas en el cuerpo, no se trata de poner un nombre por delante, sino de colocar sueños, anhelos y esperanzas detrás de la persona que va a encarnar un programa de transformaciones”.

El gobernador, conocido por su trayectoria vinculada a los derechos del agua y la gestión ambiental, también cuestionó el escaso protagonismo que ha tenido la descentralización en el debate presidencial. “No he escuchado a ningún candidato hablar, por ejemplo, de las necesidades reales que tienen regiones tan importantes como Valparaíso, O’Higgins o Biobío”, señaló, advirtiendo que temas estructurales como la condición oceánica de Chile siguen sin aparecer en las agendas.

Desde su rol territorial, Mundaca también destacó que los gobernadores regionales se han reunido para seguir con atención el desarrollo de las primarias, en especial en lo relativo a la descentralización. “Todos los gobernadores tenemos la esperanza de que los candidatos se tomen en serio la descentralización”, afirmó.

Finalmente, lanzó una crítica a los perfiles que predominan en la carrera presidencial, señalando que “hacer una primaria presidencial con candidatos que están desvinculados del territorio, hacer una primaria con candidatos que no conocen las necesidades reales del territorio, sea del oficialismo o de la oposición, me parece que es una forma bien poco amable de hacer política”.

