Tragedia en Viña del Mar reabre debate sobre la salud mental en adolescentes: especialista advierte falencias en redes de apoyo

Un trágico hecho ocurrido este martes en el mall de Viña del Mar volvió a instalar con fuerza el debate sobre la salud mental en adolescentes; esto, luego del fallecimiento de una joven de 17 años, lo que generó conmoción en la comunidad y reabrió cuestionamientos sobre las redes de apoyo y prevención para menores de edad.

En este contexto, Puranoticia.cl conversó con la doctora en Neurociencia Cognitiva y académica de la Universidad de Playa Ancha, Lilian Loezar, quien abordó los factores que pueden llevar a un adolescente a tomar una decisión de esta magnitud.

Según explicó la especialista, estas conductas responden a una alteración profunda en la forma de percibir la realidad, señalando que esto "tiene que ver con una percepción de mundo o un pensamiento catastrófico, que está obviamente alterado por un tema emocional que está tiñendo una cognición sana. Entonces está viendo como una salida el suicidio, o sea, el dejar de existir".

Luego indicó que, en estos casos, suele existir una combinación de emociones intensas, donde lamentablemente la rabia juega un rol central: "Tiene que haber una mezcla de emociones: la primera es rabia contra algo que considera injusto o algo que considera que no debió haber vivido; y la forma de sacar la rabia puede ser hacia afuera (…) o, bien, tener tanta rabia y no saber canalizarla y volcarla contra mi misma y tratar de desaparecer del planeta”, explicó la experta en estas temáticas.

Asimismo, la Dra. Loezar enfatizó que estas decisiones extremas están estrechamente ligadas a la percepción de soledad y a la ausencia de redes de apoyo, ya que "todos estos pensamientos tienen que ver con cómo yo percibo el mundo, con cuántas redes de apoyo me siento protegida, a cuántas personas les puedo conversar lo que me duele. Cuando todas esas respuestas son negativas (…) se toma esta drástica decisión".

Desde su perspectiva, el caso evidencia una falencia estructural en la forma en que la sociedad aborda el desarrollo emocional de niños y adolescentes. En ese sentido, planteó que "es muy importante entregar redes de apoyo a los adolescentes, sobre todo porque están en construcción de su cognición social, de su forma de relacionarse con los demás, y cómo manejar los conflictos", agregando que "esto nos está diciendo que nos hagamos cargo de cómo estamos entregándoles herramientas a los adolescentes".

Consultada por el significado de que este tipo de hechos ocurran en espacios públicos, la académica aclaró a Puranoticia.cl que las interpretaciones siempre son subjetivas, aunque señaló que "el hecho de hacerlo en lugares públicos, generalmente tiene que ver con dejar esta historia planteada", añadiendo que muchas veces responde a la necesidad de visibilizar un dolor profundo o un agravio no resuelto.

"Es para que alguien sepa, generalmente para castigar a esa persona o a ese grupo de personas que le causaron el dolor y el daño que la llevó a quitarse la vida, como diciendo que esto lo hizo por culpa de ustedes. En el fondo es como mostrar su agravio con este suicidio", complementó la psicóloga de profesión.

Finalmente, la doctora Loezar apuntó a la urgencia de fortalecer las políticas públicas en esta materia, afirmando que "la mejor forma de poder prevenir este tipo de situaciones es la prevención", recalcando la necesidad de incorporar desde la primera infancia el manejo emocional y la resolución de conflictos. "Yo creo que esta es una deuda que la sociedad tiene", sentenció la profesional.

PURANOTICIA