Una adolescente de 17 años perdió la vida tras lanzarse desde azotea del mall en Viña del Mar

Una menor de edad, de 17 años, perdió la vida luego de lanzarse al vacío desde la azotea del Mall Marina, en Viña del Mar.

El hecho generó conmoción, tanto de los clientes del centro comercial como de los transeúntes que advirtieron la presencia de esta persona en la parte alta del edificio.

Personal del Mall Marina dio aviso de lo ocurrido a Carabineros de la Primera Comisaría a eso de las 14:00 horas, dando inicio al procedimiento de rigor.

En concreto, se les comunicó que una joven se había lanzado desde la azotea del centro comercial viñamarino, cayendo hacia la vía pública de calle 14 Norte.

A pesar de los esfuerzos desplegados para que no tomara esta decisión, finalmente la adolescente decidió lanzarse al vacío, perdiendo la vida de manera inmediata.

Personal del SAMU que llegó al sitio del suceso intentó realizarle una reanimación, sin embargo sólo pudieron constatar que no presentaba signos vitales.

Importante es mencionar que la persona aún no se mantiene identificada. En ese sentido, se informó que la Fiscalía dispuso las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

El tránsito vehicular fue suspendido en la calle 2 Oriente, entre 14 y 15 Norte.

PURANOTICIA