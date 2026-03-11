Un centenar de infracciones por compras y transacciones en el comercio ilegal se han cursado en Viña del Mar

Cerca de un centenar de infracciones ha cursado al cierre del periodo estival el Municipio de Viña del Mar, por incumplimiento a la ordenanza que regula el comercio en la vía pública.

La normativa se enmarca en una estrategia integral para enfrentar el comercio informal en la comuna e incluye un trabajo coordinado con Carabineros, PDI, Policía Marítima, Delegación Presidencial, y otros actores del Estado.

Durante el periodo señalado, la mayoría de las infracciones se cursaron por ejercer: actividad comercial en la vía pública sin permiso, actividad comercial en local sin permiso municipal, actividad comercial en vía público con permiso vencido, exceder la superficie autorizado en el desarrollo de la actividad, gestionar o realizar cualquier otra transacción de mercadería o producto a través de actividad comercial no autorizada y compra en el comercio ilegal.

De esta manera no solo se busca prevenir el comercio ilegal en la comuna, sino también resguardar la seguridad y el orden público en Viña del Mar, junto con apoyar al comercio establecido de la comuna.

Cabe recordar que de acuerdo con la modificación a la ordenanza, la compra en el comercio ilegal es denunciada al Juzgado de Policía Local competente, que aplicará la multa correspondiente que va de $209.667 a $349.445 (marzo 2026), o el monto equivalente según el valor de la UTM al momento de la multa.

PURANOTICIA