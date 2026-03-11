Antonella Pecchenino dejaría de ser concejala de Viña del Mar para asumir importante cargo en el Gobierno de José Antonio Kast

Segun información recabada por Puranoticia.cl, la concejala de Viña del Mar, Antonella Pecchenino dejaría su cargo en las próximas horas.

Esto se produciría para asumir como directora nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Cabe recordar que la actual edil ya fue subdirectora nacional del servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, que apoya el desarrollo económico y sostenible de la agricultura familiar campesina.

Para ocupar el cargo que dejaría la Ingeniero Agricola y militante republicana, asumiría Verónica Parra, dirigenta de El Olivar, sector que resultó afectado en el megaincendio de febrero de 2024.

