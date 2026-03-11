Detienen a hombre por cultivo ilegal de cannabis y tenencia de armas en La Ligua

Un hombre de 28 años fue detenido por personal de Carabineros tras el hallazgo de un cultivo ilegal de cannabis y armas al interior de una parcela ubicada en el sector Quebradilla, en la comuna de La Ligua.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua, quienes actuaron a partir de información que daba cuenta de la existencia de una plantación ilegal de cannabis sativa en el lugar.

Con estos antecedentes, los funcionarios policiales solicitaron el ingreso voluntario al domicilio, propiedad de un individuo identificado con las iniciales P.D.F.T., quien mantiene antecedentes policiales.

Una vez en el inmueble, los carabineros encontraron en el patio trasero un invernadero con plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento.

Asimismo, al interior de la vivienda, específicamente en un dormitorio, el personal policial halló una escopeta, una pistola a fogueo y 28 municiones a fogueo calibre 9 milímetros.

Ante esta situación, Carabineros procedió a la incautación de las armas encontradas y a la detención del propietario del inmueble, quien quedó a disposición de la justicia.

PURANOTICIA