Con show coordinado y pirotecnia de bajo ruido, Valparaíso y Viña del Mar se alistan para recibir el Año Nuevo en el Mar 2026

Con un espectáculo renovado, mayor preocupación ambiental y un despliegue de seguridad reforzado, Valparaíso y Viña del Mar afinan los últimos detalles para recibir el 2026 con el tradicional show de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar.

Una de las particularidades para este año es que el evento volverá a unir a ambas ciudades, esperando congregar a cerca de un millón de personas a lo largo de sus bordes costeros, miradores y calles ubicadas en sus respectivos cerros.

La prueba técnica del sistema pirotécnico se realizará este viernes 26 de diciembre, mientras que el encendido oficial está programado para las 0:02 horas del 1 de enero.

En total, serán 16 puntos de lanzamiento los que darán vida a un espectáculo de aproximadamente 20 minutos, extendiéndose desde Reñaca, por el norte, hasta la «Piedra Feliz», por el sur, con fuegos artificiales sincronizados, efectos lumínicos y un componente piromusical que busca cautivar tanto a turistas como a residentes.

SHOW EN VIÑA DEL MAR

En el caso de Viña del Mar, el show estará a cargo de la empresa colombiana El Vaquero y tendrá una duración de 18 minutos, incorporando 300 combinaciones de diseños y colores, entre ellos palmas, perlas, peonías, corazones, crisantemos, anillos y sauces.

Tal como ha sido la tónica de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, el espectáculo de Año Nuevo priorizará el uso de pirotecnia de bajo impacto sonoro, resguardando la salud de las personas, las mascotas y el medio ambiente.

En esa misma línea, el Municipio pidió que los elementos utilizados para la fabricación de los fuegos artificiales sean 100% reciclables, reemplazando el plástico por cartón.

En la Ciudad Jardín, los siete puntos desde donde se lanzarán los fuegos artificiales estarán ubicados en Caleta Abarca, Recreo, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Playa del Deporte (el único punto en tierra) y Reñaca.

Pero además, la Gran Rueda ubicada en la avenida Perú será uno de los grandes atractivos en la celebración del Año Nuevo, pues ofrecerá una perspectiva única e inigualable del tradicional show pirotécnico de la Ciudad Jardín. También brindará una experiencia única al ver los shows pirotécnicos en altura, con una sola función.

Cabe hacer presente que sólo 20 cabinas estarán disponibles para ser reservadas a un precio de $295.000 cada una, garantizando un espacio privado para un máximo de cuatro adultos y dos niños (o un peso máximo de 450 kilos) e incluye una copa de espumante de bienvenida, además de bebidas y agua para acompañar la celebración

GRAN FIESTA EN VALPARAÍSO

Por su parte, Valparaíso se prepara para uno de los eventos más esperados del verano, con el regreso del Año Nuevo en el Mar, también a cargo de El Vaquero, y que será transmitido por Chilevisión a partir de las 22:00 horas. Como parte de la programación previa, habrá música en vivo con un DJ en plaza Echaurren, mientras que la plaza Sotomayor será uno de los principales puntos de encuentro para la celebración.

En cuanto a los puntos de lanzamiento del show piromusical porteño, estos serán nueve y se ubicarán en «Piedra Feliz» (en tierra), Espigón, Molo de Abrigo (en tierra), «Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales, con una duración de 18 minutos y cumpliendo estándares internacionales en materia de ruido.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “Valparaíso se está preparando con mucha responsabilidad y cariño para recibir el Año Nuevo, con un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro y respetuoso con el entorno, que contará con nueve puntos de lanzamiento y una duración cercana a los 18 minutos”.

Asimismo, agregó que “hemos querido ampliar la experiencia con actividades culturales, mapping y espacios familiares en distintos puntos del plan, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar la ciudad de manera descentralizada”.

En materia de seguridad, el Municipio porteño dispuso el cierre de una serie de pasarelas y miradores durante el 31 de diciembre, con el objetivo de prevenir accidentes. Las pasarelas cerradas son las de Av. España, específicamente en el sector del Liceo Industrial, cercano a Caleta Portales, U. Federico Santa María, conexión Av. España con paseo Wheelwright, Yolanda y Diego Portales con Amalia Paz. En tanto, los miradores que permanecerán clausurados son Portales, Bella Mar, Barón, Dimalow, calle 2 del cerro Alegre, Almirante Riveros y la Pérgola del mirador 21 de Mayo.

Vale indicar que en la Ciudad Puerto también se han reforzado las medidas de seguridad y se ha dispuesto un amplio operativo de limpieza, con más de 200 funcionarios municipales desplegados, ya que compromiso es que Valparaíso amanezca limpio y ordenado para comenzar el 2026 de la mejor manera.

