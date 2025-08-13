Comprometen acelerar recursos para pagar sueldos en la Corporación Municipal de Villa Alemana ante descalabro financiero

Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, el secretario general de la Corporación Municipal de Villa Alemana (CMVA) Alejandro Esparza -en compañía de sus asesores-, y el Seremi de Educación Juan Pablo Álvarez, a fin de exponer a la autoridad regional la situación actual de la dirección de Educación de la Corporación Municipal de Villa Alemana y buscar alternativas de solución.

En la cita, el jefe comunal expuso al seremi la necesidad urgente de gestionar recursos para el funcionamiento del departamento de Educación a fin de poder cubrir los gastos operacionales, remuneraciones y previsionales del personal de educación.

Ante esto, Álvarez manifestó su apoyo y gestión para la acelerar recursos para la Corporación, como lo es el denominado Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) de transición, el cual ya ha sido gestionado por la gerencia de la Corporación y está a la espera de aprobación de la autoridad central.

Adicionalmente, se trataron temáticas relacionadas con el traspaso al Slep de Marga Marga de los establecimientos de la Corporación, a fin de que dicho traspaso sea con todo en regla, como expuso Estay. Asimismo, el alcalde informó las necesidades y requerimientos para el traspaso al Slep, cuestión en que la autoridad se comprometió a mediar.

