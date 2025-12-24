60 gendarmes recién egresados de la escuela institucional reforzarán la seguridad en cárceles de la región de Valparaíso

Un nuevo contingente, compuesto por 60 gendarmes recién egresados de la escuela institucional, arribó a la región de Valparaíso para fortalecer la seguridad de las unidades penales del subsistema cerrado.

El personal, cuya ceremonia de egreso desde el establecimiento formativo se efectuó el jueves 18, está constituido por 10 mujeres y 50 hombres, quienes ya han sido destinados a distintas cárceles de la Quinta Región.

Los nuevos funcionarios vienen a sumarse al arribado en el mes de enero del presente año, cuando se sumaron 70 uniformados para desempeñar funciones en la institución.

Los gendarmes llegaron a la plaza Aníbal Pinto, donde fueron recibidos por las autoridades, para posteriormente dirigirse hasta la Corte de Apelaciones.

En la oportunidad, el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, señaló que "se trata de un contingente histórico para la región, de 60 funcionarios egresados de la escuela institucional. Vienen destinados a labores de vigilancia, seguridad y control, principalmente de los perímetros de las unidades penales y la revisión ytratamiento de las visitas de la población penal".

“Siempre con miras a reforzar los procedimientos de seguridad y el proceso formativo, viene un proceso de revisión de conocimientos, con la finalidad de reforzar las materias aprendidas en la escuela institucional”, agregó.

Las capacitaciones referidas ya se encuentran en desarrollo y, en la actualidad, se centran en manejo y manipulación de armamento y medidas de seguridad. Estos conocimientos, que buscan reforzar lo aprendido durante su periodo de formación, son impartidos por personal del área operativa de la Dirección Regional de Gendarmería

La seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, resaltó que "es muy relevante esta llegada de contingente a la región, que viene a fortalecer el trabajo penitenciario que viene haciendo la Institución en las diversas unidades penales".

"Viene también a generar un refresco respecto de la mirada de la atención y la vigilancia que especialmente le corresponde a cada funcionario y funcionario que presta servicio dentro de las unidades penales de la región de Valparaíso y, por supuesto, en ese refuerzo también que corresponde para la reinserción social en la que trabajamos todas y todos desde las diversas instituciones”, sentenció.

PURANOTICIA