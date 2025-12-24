De milagro no fue tragedia: bus cruzó la línea férrea con el tren encima en San Felipe

Una irresponsable maniobra quedó al descubierto en un cruce ferroviario de San Felipe, acción que pudo haber terminado en una verdadera tragedia.

Según quedó registrado en un video rápidamente viralizado en redes sociales, el conductor de un bus Pullman cruzó por el lugar a pesar del paso del tren.

El registro audiovisual muestra que el convoy tocaba la bocina para que se advirtiera su paso, sin embargo, la máquina de pasajeros desatendió la alerta y cruzó igual.

El hecho se registró este martes 23 en las cercanías del puente El Rey de San Felipe, una zona donde más de alguna vez ha habido un accidente ferroviario.

El maquinista señaló que este tipo de maniobras son habituales en la zona, principalmente de conductores de vehículos menores.

