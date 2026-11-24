Un nuevo giro tuvo la discusión por la extensión del Metro de Valparaíso hacia Quillota, La Cruz y La Calera. Luego de que el proyecto quedara inicialmente fuera de las prioridades del Gobierno para el Presupuesto 2027, el diputado Jorge Brito informó que, en la recta final de la tramitación presupuestaria, se consiguió un compromiso del Ejecutivo para financiar el diseño de la esperada iniciativa ferroviaria.

Según comunicó a Puranoticia.cl el parlamentario del Frente Amplio (FA), el acuerdo se alcanzó durante la última sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto y considera recursos por $10.699 millones, destinados a desarrollar el diseño de la extensión ferroviaria hasta La Calera, paso previo a continuar con las siguientes etapas del proyecto.

“Hemos estado batallando en toda la discusión de presupuesto en contra de los recortes sociales y para lograr la mayor inversión pública para nuestra región de Valparaíso. Es por eso que ahora en la Comisión Mixta, en el minuto 90 de la tramitación, logramos el compromiso del Ejecutivo para financiar el diseño de la extensión del Metro hasta La Calera”, informó el congresista del Distrito 7.

Asimismo, Brito sostuvo que “son $10.699 millones que van a permitir establecer el diseño, para luego continuar con las etapas de ejecución”.

El anuncio representa un avance respecto del escenario que el propio diputado había advertido horas antes a Puranoticia.cl, cuando aseguró durante la mañana que el proyecto no figuraba entre las prioridades del Ejecutivo y que no tenía financiamiento presupuestario asegurado para 2027.

La incertidumbre se había instalado luego de que el 20 de noviembre el Senado rechazara la admisibilidad de la indicación N° 900, que buscaba incorporar en la glosa 11 una autorización expresa para financiar estudios, ingeniería, expropiaciones y obras de extensión hacia Quillota y La Calera. La votación terminó con 10 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Ahora, el compromiso informado por Brito abre una posibilidad de avanzar en la iniciativa, aunque el financiamiento anunciado está destinado al diseño y no supone, por sí solo, recursos asegurados para ejecutar las obras.

Vale recordar que el proyecto de extensión contempla aproximadamente 21 kilómetros de nueva línea y una inversión estimada de US$700 millones, de acuerdo con los antecedentes entregados anteriormente por el parlamentario. Su objetivo es incorporar a Quillota, La Cruz y La Calera a la red de Metro Valparaíso, mejorando la conectividad ferroviaria de una provincia cuyos habitantes dependen actualmente del troncal y otras vías para sus desplazamientos.

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