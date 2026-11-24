En su segunda sesión del año, el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Valparaíso revisó las estrategias y acciones que se han implementado en torno a las seis prioridades definidas en junio y se dio a conocer la metodología de trabajo del Plan Regional 2027 que extenderá la priorización de delitos y se reforzará en ámbitos vinculados a las últimas modalidades delictuales observadas.

La priorización de delitos se realizó a partir del análisis del diagnóstico regional de seguridad pública, considerando las principales problemáticas que afectan a la ciudadanía y las particularidades de cada territorio. Con esa base, se definieron como prioridades los delitos de homicidios y femicidios; robo con violencia o intimidación; tráfico de sustancias y los robos en modalidad de turbazo como fenómeno emergente. Además, se suma el comercio ilegal en la categoría de incivilidades y las quemas ilegales o no autorizadas en las prioridades rurales.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó que "en el Consejo de Seguridad Regional y Prevención del Delito abordamos distintas temáticas. Primero, hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas que trazamos a comienzos de año, como revisar los alcances de los cinco focos que establecimos como prioridad. Con eso realizaremos un balance a fin de año, poniendo especial atención en las brechas que existen respecto a la prevención de los delitos más recurrentes y prioritarios, como son las drogas, los asaltos y los homicidios".

Asimismo, planteó que "también fijamos metas para el año 2027 que apuntan a una mayor colaboración interinstitucional, compartiendo información y bases de datos que nos permitan, junto a la Fiscalía, lograr una mejor trazabilidad de los delitos y de las redes del crimen organizado, como carteles o mafias. Eso es parte del trabajo que estamos realizando como Consejo Regional de Seguridad”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que “las prioridades establecidas para este año se van a mantener en el plan regional durante todo el 2027, permitiendo abordar con mejor coordinación aquellos compromisos que requieren de plazos específicos, como las acciones preventivas de verano o de inicio de año escolar, para desarrollarlas con mayor eficacia".

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