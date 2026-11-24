La exclusión de la extensión del Metro de Valparaíso hacia Quillota, La Cruz y La Calera de las prioridades presupuestarias del Gobierno para 2027 continúa generando reacciones en la región. A las críticas planteadas por el diputado Jorge Brito se sumaron ahora los cuestionamientos de los diputados María Francisca Bello y Javier Olivares, quienes coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo comprometa recursos para sacar adelante esta tan esperada iniciativa para los habitantes del interior.

El proyecto ferroviario contempla aproximadamente 21 kilómetros de nueva línea y una inversión estimada de US$700 millones. Su objetivo es conectar a estas tres comunas de la provincia de Quillota con la actual red de Metro Valparaíso, facilitando los desplazamientos hacia el Gran Valparaíso.

Sin embargo, según informó anteriormente Brito a Puranoticia.cl, el Ejecutivo le comunicó que la iniciativa ya no forma parte de sus prioridades. Esto, luego de que el 20 de noviembre el Senado rechazara la admisibilidad de la indicación N° 900, que buscaba incorporar una autorización para financiar estudios, ingeniería, expropiaciones y obras asociadas a la extensión ferroviaria. La votación terminó con 10 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

CRÍTICAS DE BELLO

Una de las parlamentarias que cuestionó la decisión fue la diputada del Frente Amplio, María Francisca Bello, quien apuntó directamente al Presupuesto 2027 del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y a la ausencia de recursos para concretar la extensión ferroviaria.

"El Presupuesto 2027 del Presidente Kast tiene plata para muchas cosas, pero para el tren a La Calera no hay ni un peso. Más de un millón de personas se beneficiarían de un proyecto que ya cuenta con su aprobación ambiental", dijo.

Asimismo, planteó que "lo único que falta es lo que le corresponde al Gobierno: los recursos. Y esos recursos simplemente no están. En las comunas donde el transporte público es deficiente, el tren es la única forma de conectarse con el resto de la región".

La parlamentaria del Frente Amplio señaló a Puranoticia.cl que "para este Gobierno, la ruralidad parece ser solo el rodeo y los terrenos, no la movilidad de los vecinos ni su derecho a llegar a tiempo al trabajo, al consultorio o a la universidad".

OLIVARES REPROCHA "ERROR"

En tanto, el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, también manifestó su desacuerdo con que la iniciativa quedara fuera del Presupuesto 2027, poniendo el acento en los beneficios que tendría para los habitantes de las tres comunas involucradas.

"Me parece un error que el Gobierno dejase la extensión del Metro a La Calera fuera del Presupuesto 2027. Para los vecinos de Quillota, La Cruz y La Calera, esta obra significa menos tiempo de viaje y una mejor conexión para llegar al trabajo, a estudiar o a una consulta médica", comenzó diciendo Olivares.

Asimismo, sostuvo que "el proyecto ya cuenta con aprobación ambiental. Lo que falta es que el Gobierno diga con qué recursos y en qué plazos se ejecutara. Yo seguire molestando con esto".

El parlamentario del PDG también se refirió a las posibilidades de incorporar recursos durante la actual tramitación presupuestaria y llamó al Ejecutivo a presentar una alternativa de financiamiento.

"A esta altura, la Comisión Mixta se ocupará de las diferencias entre la Cámara y el Senado, y los diputados no podemos incorporar por nuestra cuenta un gasto nuevo al Presupuesto. Por eso, le pido al Ejecutivo que ponga sobre la mesa una fórmula de financiamiento para avanzar por etapas desde 2027 y que aclare qué recursos puede comprometer EFE", expuso.

CORE APUNTA A "NECESIDAD"

A las voces de los parlamentarios se sumó la consejera regional María Elena Rubilar, quien recalcó la importancia de la extensión ferroviaria para la conectividad de distintos territorios de la región, incluyendo sectores de la provincia de Marga Marga.

“La extensión del tren a La Calera no es un lujo, es una necesidad para nuestra región. Estamos hablando de mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso al trabajo, la educación y la salud de miles de familias que realizan sus actividad entre el Gran Valparaíso y el interior, entre ellas miles de personas de Marga Marga", indicó la consejera regional.

De igual forma, subrayó que "me preocupa que un proyecto de esta envergadura, que ya cuenta con aprobación ambiental, todavía no tenga financiamiento comprometido".

Por último, manifestó que "necesitamos que el Ministerio de Transportes y EFE transparenten los plazos, las alternativas de financiamiento y el futuro de esta iniciativa, y me parece también fundamental que el Gobierno Regional participe activamente en estas conversaciones. La planificación del desarrollo de nuestra región no puede hacerse de espaldas a sus territorios”.

De esta manera, la falta de financiamiento para la iniciativa mantiene abierto el debate entre autoridades regionales y parlamentarios, quienes están solicitando al Ejecutivo una definición sobre cómo y cuándo se podría materializar una obra que busca mejorar la conexión entre la provincia de Quillota y el Gran Valparaíso.

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