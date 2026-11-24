Un duro revés para la conectividad de la provincia de Quillota representa la falta de recursos para concretar la extensión del Metro de Valparaíso hacia Quillota, La Cruz y La Calera, iniciativa que, según el diputado Jorge Brito, quedó fuera de los proyectos prioritarios del Gobierno para el Presupuesto 2027.

El parlamentario, del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto, aseguró que fue el propio Ejecutivo el que le comunicó que la obra ferroviaria no se encuentra entre sus prioridades, dejando sin financiamiento presupuestario la posibilidad de avanzar en su ejecución durante el próximo año.

"No está asegurado. Ese es uno de los temas que planteé en la Comisión Mixta de Presupuesto, al inicio de esta tramitación, y la respuesta por parte del Ejecutivo es que las prioridades del Gobierno han cambiado", afirmó en Puranoticia.cl.

Para entender la tramitación de este esperado proyecto ferroviario regional, el 20 de noviembre pasado se rechazó la admisibilidad de la indicación N° 900 en el Senado, que buscaba incorporar en la glosa 11 una autorización expresa para financiar estudios, ingeniería, expropiaciones y obras de extensión hacia Quillota y La Calera. La votación terminó con 10 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

De esta manera, la iniciativa trascendental para la provincia de Quillota vuelve a quedar sin una vía presupuestaria que permita asegurar su desarrollo, en un escenario que el diputado calificó como especialmente frustrante para la región.

"Uno esperaría un presupuesto para salir de la crisis, no para profundizar la crisis, un presupuesto que proteja a las personas, pero que recupere la iniciativa de inversión, a raíz de lo que usted mismo me preguntaba. Extender el metro a La Calera son 700 millones de dólares que generan trabajo, empleo y prosperidad", sostuvo.

PROYECTO ESTRATÉGICO

La extensión ferroviaria contempla aproximadamente 21 kilómetros de nueva línea y una inversión estimada de US$700 millones, según los antecedentes entregados por el propio diputado Brito a Puranoticia.cl. El proyecto busca conectar a las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera con la actual red de Metro Valparaíso, beneficiando a miles de personas que actualmente deben trasladarse por el troncal u otras vías.

El congresista recordó que "el año pasado logramos incluirlo en el Presupuesto de la Nación para este año, lo que iba a permitir el desarrollo de un montón de comunas que, en la práctica, se mueven por el troncal, en auto, y que con la extensión iban a revitalizar la ruta histórica que conectaba a Valparaíso con Santiago".

En ese sentido, Brito lamentó que una obra de estas características no esté considerada entre las prioridades del Ejecutivo, apuntando a que "me cuesta creer que hay un Gobierno que no quiere invertir en nuestra región, que tanto aporta al país. Pero sí, es cierto que vamos a seguir luchando hasta lograrlo".

RECORTE GENERALIZADO

El parlamentario de oposición también cuestionó el enfoque del Presupuesto a la Nación 2027, señalando que "hay un recorte generalizado del gasto público, sacrificando proyectos de inversión, pero también la sala de clases de los estudiantes".

Brito insistió en que la extensión ferroviaria no solo representa una mejora en el transporte público, sino también una oportunidad de desarrollo para la provincia de Quillota y las comunas que dependen de la conectividad con Valparaíso.

Es por ello que recalcó que "nosotros no vamos a dejar de insistir en la extensión del Metro a La Calera como uno los grandes proyectos de inversión que, además, también generan trabajo, empleo, prosperidad y atraen inversión privada. Si aquí la inversión pública bien desarrollada también atrae inversión privada".

Finalmente, el diputado aseguró que continuará impulsando la iniciativa en el Congreso, pese a que no cuenta con recursos asegurados para 2027. "Esto tiene que ocurrir. Si no ocurre el próximo año, va a tener que ocurrir el siguiente. Es parte de los temas que no vamos a dejar de luchar, de trabajar e insistir en el Congreso", cerró.

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