El Gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para que Valparaíso albergue la secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como el Tratado de Alta Mar.

La Casa Blanca destacó en un comunicado que ambos países “cuentan con una sólida trayectoria en la gestión de los océanos y en materia de transparencia”.

Añadió que “su asociación combina competencias complementarias y amplía el liderazgo diplomático de una manera que refleja la amplia membresía del Acuerdo”.

En esa línea, sostuvo que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce “los aportes del presidente de Chile, José Antonio Kast, y de su ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, así como los del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y de su viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Prévot, a esta iniciativa”.

Además, enfatizó que el “Acuerdo BBNJ solo podrá cumplir sus objetivos si cuenta con una Secretaría independiente que rinda cuentas a las Partes y se comprometa a proteger la integridad y la seguridad de los datos y la tecnología que administra”.

Finalmente, indicaron que “de prosperar, esta candidatura permitiría a Estados Unidos participar de manera más constructiva en el Acuerdo BBNJ mientras se evalúa su ratificación. Instamos a todas las Partes a apoyar la propuesta de Chile y Bélgica durante la primera Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en enero de 2027″.

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