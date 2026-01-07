Víctimas del megaincendio exigen al Fiscal Nacional que destrabe investigación por responsabilidades de autoridades

Familiares de las víctimas del megaincendio que afectó en febrero de 2024 a Viña del Mar y Quilpué sostuvieron una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia y su equipo, instancia que tuvo como objetivo el manifestar la preocupación por el lento avance de la investigación penal que busca establecer responsabilidades de autoridades por acciones u omisiones en la antesala del segundo aniversario de la tragedia que dejó a 138 personas fallecidas y a miles de familias damnificadas.

Durante el encuentro, los abogados de las familias expusieron que existen diligencias solicitadas formalmente en abril de 2025 y que, a la fecha, continúan pendientes de ejecución, entre ellas la toma de declaración a autoridades y la solicitud de documentos clave para la investigación. En detalle, se destaca que hasta hoy no han sido citados representantes de la Delegación Presidencial, Conaf, Senapred y de las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué; y que no han sido remitidas las bitácoras de gestión, actas y audios de sesiones del Cogrid realizadas los días 2 y 3 de febrero de 2024, diligencias que fueron autorizadas en mayo de 2025 y que son fundamentales para esclarecer eventuales responsabilidades por acciones u omisiones.

En ese contexto, el Fiscal Nacional se comprometió a solicitar un informe al fiscal a cargo de esta arista, Claudio Rebeco, para conocer el estado actual de la investigación, las diligencias pendientes y las razones por las cuales estas no se han materializado.

El abogado de las familias, Enrique Kittsteiner, señaló que “pudimos transmitir nuestra inquietud respecto del lento avance que tiene la investigación en lo que dice relación con la responsabilidad de autoridades. El Fiscal Nacional se mostró sorprendido por la existencia de diligencias solicitadas hace varios meses que aún no se han realizado y se comprometió a revisar esta situación y a darnos una respuesta en un plazo cercano”.

Por su parte, la diputada y senadora electa, Camila Flores, afirmó que “existía una inquietud legítima por la nula movilidad de la causa vinculada a las responsabilidades de autoridades, a diferencia de la investigación por los autores materiales”.

Tras el encuentro, el fiscal Valencia se acercó personalmente a los familiares que aguardaban en el lugar, instancia en la que expresó sus condolencias y reafirmó el rol del Ministerio Público en garantizar el derecho a la verdad, señalando que “lo que sí podemos hacer hoy es asegurar su derecho a la verdad, decirles qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos podido constatar y actuar conforme a la ley”.

Las familias damnificadas por el megaincendio reiteraron tras la cita que continuarán exigiendo verdad y justicia, insistiendo en que la investigación debe avanzar sin distinciones y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan por una de las mayores tragedias en la historia reciente del país.

