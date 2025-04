Solicitan paralización de obras en clínica aprobada con irregularidades durante la administración de Luis Mella en Quillota

Fue a fines de marzo cuando la Contraloría Regional de Valparaíso confirmó una serie de irregularidades detectadas en la entrega de un permiso de obras, aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Quillota el año 2019, durante la administración del alcalde Luis Mella en la casa edilicia, a la clínica Sudmédica.

El ciudadano Andrey Moil Rojas denunció que "la Municipalidad de Quillota permitió la construcción de una clínica sin permiso de edificación", en circunstancias que el predio donde ésta se emplaza no cuenta con obras de vialidad y se erige en la zona comercio servicios (ZCS) del Plan Regulador Comunal (PRC), el cual permite construcciones de hasta cinco pisos de altura.

Se trata de la clínica Sudmédica, de la sociedad Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA, obra que fue autorizada a través del permiso de obra nueva N° 90, de 2019, firmada por el titular de la DOM de Quillota, Marcelo Merino, justamente contra quien la Contraloría sugiere a la administración Mella que lleve a cabo un sumario para establecer las acciones que ha realizado en el ejercicio de su cargo.

Bajo este contexto, el propio Andrey Moil Rojas dio a conocer a Puranoticia.cl que solicitó formalmente al alcalde Luis Mella que paralice las obras: "Me dirijo a ustedes como ciudadano preocupado y en atención al fallo emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso (...) para solicitar formalmente la paralización inmediata de las obras que actualmente ejecuta la empresa Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA (Sudmédica), ubicadas en calle Teniente Ignacio Serrano N° 102, Quillota".

Luego, precisó que dicho dictamen constata que el permiso de edificación otorgado por la DOM de Quillota el año 2019 se basó en una "interpretación improcedente, excediendo sus facultades legales y aprobando una construcción que no se ajusta al uso de suelo permitido por el Plan Regulador Comunal vigente".

Así es como reiteró que "en resguardo del cumplimiento de la legalidad urbanística, de la transparencia administrativa y del bienestar de los vecinos, solicito la suspensión de todas las faenas vinculadas a dicho proyecto, mientras se investigan las irregularidades constatadas y hasta que la autoridad competente determine su viabilidad conforme a derecho".

Pero eso no es todo, pues advirtió también que, "de no acatarse lo instruido por el ente fiscalizador, y persistir las obras en contravención a derecho, me veré en la obligación de recurrir a la Corte de Apelaciones mediante la presentación de un recurso de protección, a fin de salvaguardar el derecho de los vecinos a vivir en un entorno regulado por normas urbanísticas claras y legalmente aplicables".

Cabe hacer presente que el centro de salud –que se encuentra en sus últimas etapas de construcción– se ubica en la calle Teniente Ignacio Serrano y contempla 4.751,03 metros cuadrados (m2), distribuidos en seis niveles, en un terreno de 4.800 m2, albergando salas y box de atención, de espera, servicios, descanso, exámenes y procedimientos, además de servicios higiénicos. También posee un nivel subterráneo con salas de bombas, bodegas, vestidores, estanques y central de agua caliente.

PURANOTICIA