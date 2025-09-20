Sobrecalentamiento de aparato eléctrico provocó incendio en Iglesia de los Padres Carmelitas en Viña del Mar

Minutos antes del mediodía una gran humareda que salía desde la parte posterior de la Iglesia de los Padres Carmelitas en Viña del Mar alertó a los equipos de emergencia municipales y levantó la primera alarma del Cuerpo de Bomberos de la ciudad jardín.

En solo minutos la humareda se extendió por toda la parte posterior y obligó a dos nuevos llamados de emergencia de Bomberos quienes declararon el incendio en la edificación ubicada en 5 Norte esquina Avenida Libertad.

Minutos más tarde del tercer llamado se pidió refuerzos a Bomberos de Valparaíso. Según un comunicado dado a conocer minutos después de las 13 horas el siniestro fue originado por el sobrecalentamiento de un aparato eléctrico.

La rápida acción de Bomberos evitó que las llamas se propagarán, se logró evacuar al menos a 30 personas desde el interior de las instalaciones, entre ellos religiosos que residen en el lugar, todos sin lesiones ni daños personales.

El incendio fue controlado oportunamente por el cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y Valparaíso.

